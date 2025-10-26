Православный праздник сегодня в народе называют Обетный.

27 октября в украинской православной церкви по новому календарю чтут память преподобного Нестора Летописца Печерского - мудреца, благодаря которому мы знаем древнюю историю Руси. С этой датой связано много традиций и народных примет. О том, как его отмечали наши предки, а также какой сегодня церковный праздник по старому стилю - рассказываем ниже.

Какой сегодня церковный праздник в Украине - кого почитают по новому и старому стилю

27 октября (в старом календаре этот праздник приходится на 9 ноября) православные в Украине чтят память преподобного Нестора Летописца Печерского.

Нестор Летописец вошел в историю как составитель бессмертного труда "Повесть временных лет" - это одно из величайших произведений мировой письменности. Родился Нестор в Киеве в XI столетии, а в 17 лет поступил в Киево-Печерскую обитель, где позже принял монашеский постриг и стал иеродиаконом. Свою жизнь Нестор посвятил учебе и летописанию.

Знаменитую "Повесть временных лет" он написал в XII веке, кроме нее Нестор также создал произведения о князе Владимире и Крещении Руси, написал жития киевских и печерских святых, в том числе и преподобного Феодосия Печерского. Память преподобного совершают 27 октября, в день его смерти (в 1114 году). В Украине в эту же дату установлен День украинской письменности и языка .

Святые мощи покоятся в Ближних пещерах лавры, а преподобный также входит в список римско-католических святых.

Какой сегодня православный праздник по новому стилю отмечают еще:

почитают мученика Нестора Солунского;

преподобного Нестора некнижного, Киево-Печерского;

мученицу Капитолину и мученицу Еротииду;

мученика Марка Фиваидского и других.

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник в старом календаре - 27 октября вспоминают преподобного Николу Святошу, князя Черниговского и Киево-Печерского чудотворца.

О чем молятся в этот день, традиции и чего нельзя делать сегодня

В православный праздник сегодня в молитвах к святому Нестору обращаются с просьбами помочь в учебе и работе, исследовательской, научной деятельности.

Преподобного Нестора Летописца особо почитают журналисты, писатели, историки и исследователи. День считается благоприятным для учебы и любого труда, связанного с умственной деятельностью.

В народе день прозвали Несторов, а также Обетный или Зарок на Параскеву. Согласно традиции, накануне дня памяти святой великомученицы Параскевы нужно давать обеты и обещания. Исполнить их следует в течение года, при этом придерживаться правила: не брать на себя непосильного. Сдержишь слово - сбудется самое заветное желание, а достаток не покинет дом.

Обещания могут касаться самых разных сфер - как личных, так и общественных. К примеру, в старину богатые люди обещали построить храм или помочь отремонтировать его, простые люди - трудиться усерднее и помочь нуждающимся или же отказаться от вредных привычек.

Также в народе считается, что 27 октября - лучшее время для крещения детей, так как великомученица Параскева не оставит их в беде. Домашние дела в этот день приветствуются: можно делать уборку, мыть полы, разбирать завалы и стирать.

Церковь в этот день напоминает, что нельзя ссориться, осуждать, под строгим запретом зависть, жадность, месть, лень и отчаяние.

Народные запреты связаны именно с обещаниями - нельзя нарушать данное слово, так как потеряешь удачу и благополучие. Также в этот день запрещается отказывать в милостыне или помощи.

Погодные приметы 27 октября

В этот день природа подсказывает, какой будет грядущая зима, весна и урожай:

грязь и слякоть сегодня - зима наступит через 4 недели;

утром густой туман выпал - еще долго будет тепло;

деревья в инее стоят - через несколько дней ударят первые морозы;

снег выпал на влажную землю - к ранней и теплой весне;

небо ночью ясное и звездное - к богатому урожаю.

По народным поверьям, если в Несторов день природа спокойна, то и год будет удачным и плодородным. Сильный ветер или метель сегодня - к переменам и испытаниям.

