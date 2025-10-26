Враг пытается накопить силы и просочиться в город.

В Покровск сейчас проникли около двух сотен оккупантов, враг пытается как можно больше накопиться и закрепиться в городе. Об этом рассказывает офицер ВСУ Сергей Цехоцкий в эфире Киев24.

"Они ищут проходы, они их, к сожалению, находят и они просачиваются в город. По разным оценкам, 200-250 оккупантов сейчас находятся в Покровске", - отметил он.

В то же время он отмечает, что точное количество врага определить трудно из-за сложных погодных условий и самой архитектуры городской застройки.

Цехоцкий отмечает, что "ситуация реально тяжелая", в частности, из-за пропаганды, которую РФ постоянно использует для демонстрации своих якобы успехов на фронте.

"Враг ведет пропагандистскую войну очень активно, они постоянно объявляют то, чего на самом деле нет, и это дает им кратковременное преимущество, что мы там захватили, тряпку вывесили и так далее", - рассказывает он.

В то же время в Украине каждый имеет право голоса, и распространяет разнообразную информацию, и враг также использует это в своих целях, предупреждает Цехоцкий.

Что происходит на фронте - последние новости

В Генштабе отметили, что ситуация в районе Покровско-Мирноградской агломерации остается сложной.

"Противник, за счет использования межпозиционного пространства и просачивания малых пехотных групп, накопил в городе около 200 военнослужащих. В населенном пункте продолжаются стрелковые бои, активно работают подразделения БпЛА", - говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что за последние 10 суток украинские военные восстановили контроль еще над двумя населенными пунктами - Кучеров Яр и Сухецкое.

