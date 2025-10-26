Некоторые участники исследования говорили, что видели религиозные фигуры и испытывали глубокие эмоциональные переживания.

На протяжении всей жизни вас, наверное, интересовал вопрос, что происходит с людьми, когда они умирают. Сейчас ученые приблизили человечество на шаг к окончательному раскрытию этой тайны. Об этом пишет Daily Mail.

В частности исследователи опросили 48 человек, переживших клиническую смерть, и поинтересовались, что они видели в последние минуты жизни. Некоторые участники говорили, что видели небесных существ, а один даже говорил, что пережил ужасное путешествие в черную дыру.

Другие же рассказывали, что видели религиозные фигуры и испытывали глубокие эмоциональные переживания. К примеру, один из участников исследования сказал ученым:

"Слева передо мной была каменная лестница, а наверху стоял Иисус в белой мантии".

В то же время другой отметил:

"Бог появился в виде большого света вдали".

Однако видения загробной жизни некоторых людей были гораздо фантастичнее и содержали странные элементы, которых не найти в Библии. Поэтому ученые называют это явление NDE. Это интенсивные и часто судьбоносные переживания, которые происходят в ситуациях, угрожающих жизни, таких как остановка сердца или дыхательная недостаточность.

По оценкам, около 4-8% населения планеты имели NDE.

Но новые исследования показали, что ни один человек не пережил абсолютно то же самое, когда приближался к смерти. Даже люди, которые будто видели Бога, Иисуса или ангелов, описывали это совершенно по-разному.

Один из участников рассказал, как они "стали светом" и увидели "Иисуса справа от меня, бородатого, в мантии, который показал мне выход".

"Божья сила вошла передо мной справа от меня. Я чувствовал желание поднять голову, но не мог или чувствовал, что не должен этого делать", - описал другой участник.

В то же время другой опрашиваемый очень подробно описал "ангела", который пришел к нему в последние минуты жизни. По его словам, это существо имело "изысканные белые крылья, перья были невероятно детализированными и наложенными друг на друга, а лицо было похоже на лицо греческого бога, очень симметричное, с выглаженными волосами, как в греческих статуях".

В свою очередь главный автор исследования, доктор Франс Лернер отметила, что наш культурный бэкграунд создает "основу" для галлюцинаций, которые были вызваны NDE.

Однако многие люди, находясь в таком состоянии, не видели никого из религиозных фигур. В частности, один участник рассказал, как его "окружал органический туннель, который был полностью черным, но имел радужные свойства".

"Я был в центре огромного пузыря света, я не видел краев этого пузыря, он полностью меня окутывал. Могу сказать, что я был его частью, этот свет был самым прекрасным, который я когда-либо видел", - сказал другой человек.

Также некоторые участники описывали встречи со своими родными людьми, которые давно умерли.

"Я видел своих теть Элизабет и Линни такими, какими они были, когда были молодыми женщинами, я знал их только когда им было шестьдесят-семьдесят лет", - подчеркнул один опрашиваемый.

Кроме того, один человек вспомнил, как видел черную дыру:

"Черная дыра издалека выглядит черной. Свет был настолько ярким, что трудно было различить все цвета, но они все равно были там".

Ученые уверяют, что все NDE были вызваны "нарушением" согласованности между зрительными и другими физическими стимулами, которые в основном поддерживают наше ощущение целостности тела.

Лернер добавила, что NDE обусловлена тем, как меняется наше поле зрения, когда мозг начинает выключаться. По её словам, это не означает, что существует отдельная душа или что наше сознание может каким-то образом покинуть тело.

