Если выполнить советы садоводов, можно получить урожай свежих огурцов прямо у себя дома.

Огурцы считаются летней культурой, но при правильных условиях и наличии небольшого вертикального пространства огурцы могут хорошо расти в помещении круглый год. Садоводы-эксперты дали советы, как вырастить огурцы в домашних условиях, пишет издание Martha Stewart.

Специалист по выращиванию растений Гаррисон Микинс рассказал, что сорта огурцов для выращивания в помещении и на открытом воздухе могут значительно отличаться по урожайности.

По его словам, для выращивания огурцов в квартире на подоконнике или в доме в горшке стоит выбирать сорта, которые не нуждаются в опылении.

Еще один садовод Тэмми Сонс добавил, что для выращивания в помещении идеально подходят низкорослые кустовые сорта.

Для того, чтобы получить урожай огурцов в домашних условиях, следует выбрать подходящий контейнер, почву и уровень солнечного света. Эксперты рекомендуют придерживаться таких основных шагов для выращивания огурцов в помещении:

Стоит выбрать контейнер глубиной не менее 30 см и с достаточным количеством дренажных отверстий. Если вы хотите получить более обильный урожай, можно выбирать и большие контейнеры.

Выберите почву для горшков, которая хорошо пропускает воду, но при этом сохраняет достаточное количество питательных веществ.

Посадите каждое семя на глубину, которая примерно вдвое превышает его диаметр. Важно, чтобы почва была влажной и до появления всходов земля должна быть влажной.

Микинс отметил, что в отличие от помидоров, огурцы не пускают дополнительных корней, поэтому слишком глубокая посадка может увеличить вероятность заболеваний и гниения. При пересадке убедитесь, что почва влажная, а глубина соответствует уровню почвы в контейнере.

Следует сохранять почву влажной, но не переувлажненной, поскольку это может привести к загниванию корней. По мере развития саженцев постепенно уменьшайте уровень влажности.

Когда огурцы со временем начнут расти, стоит установить конструкции для их поддержки.

Контейнеры с огурцами стоит ставить возле солнечного окна или под лампами для выращивания растений, которые светят не менее 12-14 часов в день.

При выращивании в помещении огурцы нуждаются в питательной, несколько кислой и хорошо дренированной почве для горшков. Когда появятся цветки, перейдите на удобрение с большим содержанием фосфора и калия. При этом, Микинс советует избегать добавления слишком большого количества азота, поскольку это может привести к тому, что растения будут производить больше листьев, чем плодов.

Садовод советует собирать огурцы, когда они достигнут полного размера, обычно около 15-20 см. Не стоит их срывать без ножа или ножниц, потому что так можно повредить растение.

Другие советы от садоводов

Ранее УНИАН сообщал, что картофельные очистки можно использовать на огороде в качестве удобрения. Несомненным плюсом такого удобрения является то, что его можно получить у себя дома, просто готовя блюда из картофеля и откладывая кожуру. Попав в почву, эти пищевые отходы очень быстро перегнивают, а потому их влияние на почву можно обнаружить уже через несколько недель.

Также мы писали, что стоит знать, что после чеснока некоторые культуры могут на этом же месте не прижиться. Дело в том, что чеснок вытягивает из почвы полезные вещества, что может привести к ее истощению. Эксперты советуют после чеснока сажать капусту. Кроме капусты, есть ряд культур, которые отлично приживутся в почве, истощенной чесноком. Это редька, огурцы, зелень, горох и т.д.

