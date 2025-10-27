Огурцы считаются летней культурой, но при правильных условиях и наличии небольшого вертикального пространства огурцы могут хорошо расти в помещении круглый год. Садоводы-эксперты дали советы, как вырастить огурцы в домашних условиях, пишет издание Martha Stewart.
Специалист по выращиванию растений Гаррисон Микинс рассказал, что сорта огурцов для выращивания в помещении и на открытом воздухе могут значительно отличаться по урожайности.
По его словам, для выращивания огурцов в квартире на подоконнике или в доме в горшке стоит выбирать сорта, которые не нуждаются в опылении.
Еще один садовод Тэмми Сонс добавил, что для выращивания в помещении идеально подходят низкорослые кустовые сорта.
Для того, чтобы получить урожай огурцов в домашних условиях, следует выбрать подходящий контейнер, почву и уровень солнечного света. Эксперты рекомендуют придерживаться таких основных шагов для выращивания огурцов в помещении:
- Стоит выбрать контейнер глубиной не менее 30 см и с достаточным количеством дренажных отверстий. Если вы хотите получить более обильный урожай, можно выбирать и большие контейнеры.
- Выберите почву для горшков, которая хорошо пропускает воду, но при этом сохраняет достаточное количество питательных веществ.
- Посадите каждое семя на глубину, которая примерно вдвое превышает его диаметр. Важно, чтобы почва была влажной и до появления всходов земля должна быть влажной.
- Микинс отметил, что в отличие от помидоров, огурцы не пускают дополнительных корней, поэтому слишком глубокая посадка может увеличить вероятность заболеваний и гниения. При пересадке убедитесь, что почва влажная, а глубина соответствует уровню почвы в контейнере.
- Следует сохранять почву влажной, но не переувлажненной, поскольку это может привести к загниванию корней. По мере развития саженцев постепенно уменьшайте уровень влажности.
- Когда огурцы со временем начнут расти, стоит установить конструкции для их поддержки.
- Контейнеры с огурцами стоит ставить возле солнечного окна или под лампами для выращивания растений, которые светят не менее 12-14 часов в день.
- При выращивании в помещении огурцы нуждаются в питательной, несколько кислой и хорошо дренированной почве для горшков. Когда появятся цветки, перейдите на удобрение с большим содержанием фосфора и калия. При этом, Микинс советует избегать добавления слишком большого количества азота, поскольку это может привести к тому, что растения будут производить больше листьев, чем плодов.
Садовод советует собирать огурцы, когда они достигнут полного размера, обычно около 15-20 см. Не стоит их срывать без ножа или ножниц, потому что так можно повредить растение.
Другие советы от садоводов
Ранее УНИАН сообщал, что картофельные очистки можно использовать на огороде в качестве удобрения. Несомненным плюсом такого удобрения является то, что его можно получить у себя дома, просто готовя блюда из картофеля и откладывая кожуру. Попав в почву, эти пищевые отходы очень быстро перегнивают, а потому их влияние на почву можно обнаружить уже через несколько недель.
Также мы писали, что стоит знать, что после чеснока некоторые культуры могут на этом же месте не прижиться. Дело в том, что чеснок вытягивает из почвы полезные вещества, что может привести к ее истощению. Эксперты советуют после чеснока сажать капусту. Кроме капусты, есть ряд культур, которые отлично приживутся в почве, истощенной чесноком. Это редька, огурцы, зелень, горох и т.д.