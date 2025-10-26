Во время отработки по технике украинские дроны мастерски уклонились от ракет российской ПВО.

Во временно оккупированном Крыму Силы обороны Украины поразили российский десантный катер и три радиолокационные станции (РЛС).

Об этом сообщили в Главном управлении разведки (ГУР) Министерства обороны. Речь идет о том, что по технике оккупантов отработали дроны спецподразделения ГУР "Призраки".

"Мастерски уклоняясь от ракет вражеской ПВО, дроны спецподразделения ГУР "Призраки" продолжают уничтожать ценную радиолокационную технику оккупантов на Крымском полуострове", - поделились деталями операции в разведке.

Под ударом разведчиков оказались: РЛС 96Л6 зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф"; РЛС П-18 "Терек"; РЛС 55Ж6У "Небо-У" и десантный катер "БК-16".

Ситуация в оккупированном Крыму

Напомним, ранее представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что военные сделают все, чтобы уничтожить российские военные объекты и инфраструктуру во временно оккупированном Крыму.

По его словам, россияне в Крыму вынуждены держать эшелонированную ПВО, однако Силам обороны Украины удается ее пробивать.

В начале октября дроны поразили нефтебазу в Крыму. Тогда Плетечук говорил, что это повлияет на поставки топлива оккупантам, а гражданские будут иметь проблемы с заправками автомобилей.

