Президент Украины добавил, что идут разговоры с партнерами по "Петриотам".

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 26 октября сообщил, что Украина получит дополнительные истребители Mirage и ракеты ПВО. Деталями он поделился во время вечернего обращения к народу, которое опубликовано в его Telegram-канале.

По его словам, на этой неделе удалось приблизиться к необходимым решениям по поставкам определенных видов оружия Украине.

"Отдельно хочу поблагодарить Британию и Францию - есть решение Франции относительно дополнительных истребителей "Мираж" для Украины и ракет для ПВО, Британия будет помогать нам с ПВО и в дальнейшем - тоже ракетами, и в производстве дронов-перехватчиков - спасибо за это", - сказал президент Украины.

Он добавил, что также разговаривал с канцлером Германии и другими партнерами в Европе по "Петриотам". Зеленский поделился, что еще две страны присоединились к программе PURL, целью которой является закупка оружия в США для нужд Украины.

"Есть также новые решения о взносах в программу PURL - Финляндии и Испании. Это программа, чтобы покупать американское оружие - те же ракеты для "Петриотов". Мы четко работаем над этим. Четко работают и наши оборонные договоренности с европейцами, мы готовим новые проекты - будет больше нашего совместного производства оружия", - рассказал Зеленский.

Оружие для Украины: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина надеется получить первые шведские истребители Gripen уже в следующем году. По его словам, ожидается, что наша страна получит в общей сложности 150 самолетов такого типа. Как отметил Зеленский, самолеты Gripen для Украины - это часть гарантий безопасности. Он добавил, что такого масштабного соглашения по боевой авиации еще не было, это, по его мнению, историческое достижение.

Также мы писали, что словацкая компания DefTech объявила о том, что Вооруженные силы Украины приняли на вооружение самоходные зенитные установки Wolf 25 AD и уже развернули их. Перед началом поставок установки прошли боевые испытания. Украинские военные положительно оценили эти системы. Украинские военные могут использовать эти установки для борьбы с дронами. Информации о том, сколько единиц Wolf 25 AD было продано Украине, нет.

