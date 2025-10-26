Теперь можно будет настраивать, как выглядит ваша карточка звонка.

На Android появится функция "My calling card", которая позволит настраивать, как вы выглядите при звонке на телефоне другого человека.

Эта настройка найдена в коде свежей беты приложения Phone by Google, сообщает Android Authority. Описание функции простое: "Настройте, как вы будете выглядеть при исходящих и входящих звонках". Сейчас инструмент пока не работает.

До сих пор Android позволял лишь кастомизировать входящие экраны контактов, то есть, как выглядят звонки, которые вы принимаете. Теперь же можно будет создать собственный визуальный стиль звонка, который увидят другие пользователи, когда вы им звоните.

Таким образом, Android догонит Contact Posters из iOS, где похожая функция уже существует. Пока неясно, как система решит конфликты, например, если у получателя уже есть собственная карточка для звонящего. Вероятно, Google добавит выбор между двумя вариантами отображения.

Ранее мы рассказывали, что в новой версии iOS 26 появится настройка, которая отключит самую спорную фичу новых iPhone. Теперь дизайн Liquid Glass можно сделать более читабельным.

