В России во время встречи с избирателями полиция задержала оппозиционера Яшина (фото)
В российской Костроме на встрече с избирателями полицией задержан оппозиционер, кандидат от политической партии РФ ПАРНАС на региональных выборах, Илья Яшин.
Об этом российский политик написал в Twitter.
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По его словам, на встречу с избирателями в Костроме приехал наряд полиции и оперативник ФСБ. "Мне выкрутили руки, запихнули в машину и везут в ОВД", - сообщил оппозиционер.
На очередную встречу с избирателями в Костроме приехал наряд полиции и оперативник ФСБ. Мне выкрутили руки, запихнули в машину и везут в ОВД
— Илья Яшин (@IlyaYashin) 26 Серпень 2015
Полиция активно поучаствовала в моей встрече с костромскими избирателями. Я в отделе полиции N1 (Комсомольский, 38). pic.twitter.com/pOvpmyTQCK
— Илья Яшин (@IlyaYashin) 26 Серпень 2015
Как сообщает Лента.ру со ссылкой на Романа Рубанова, главу Фонда борьбы с коррупцией, Яшина обвиняют в административном правонарушении "неповиновение сотруднику полиции". Политику грозит арест на срок до 15 суток.
Отмечается, что список ПАРНАС был зарегистрирован в облизбиркоме Костромской области РФ 14 августа. Лидер регионального партийного списка — Илья Яшин.
Ранее, 8 августа, костромской облизбирком РФ отказал ПАРНАС в регистрации для участия в выборах в областную думу. Российская партия подала жалобу в ЦИК, которая удовлетворила ее и отменила решение облизбиркома, обязав комиссию повторно рассмотреть вопрос.
Выборы в Костромскую областную думу России состоятся в единый день голосования 13 сентября.