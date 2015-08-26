В России во время встречи с избирателями полиция задержала оппозиционера Яшина (фото)

Об этом российский политик написал в Twitter.

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По его словам, на встречу с избирателями в Костроме приехал наряд полиции и оперативник ФСБ. "Мне выкрутили руки, запихнули в машину и везут в ОВД", - сообщил оппозиционер.

На очередную встречу с избирателями в Костроме приехал наряд полиции и оперативник ФСБ. Мне выкрутили руки, запихнули в машину и везут в ОВД — Илья Яшин (@IlyaYashin) 26 Серпень 2015

Полиция активно поучаствовала в моей встрече с костромскими избирателями. Я в отделе полиции N1 (Комсомольский, 38). pic.twitter.com/pOvpmyTQCK — Илья Яшин (@IlyaYashin) 26 Серпень 2015

Как сообщает Лента.ру со ссылкой на Романа Рубанова, главу Фонда борьбы с коррупцией, Яшина обвиняют в административном правонарушении "неповиновение сотруднику полиции". Политику грозит арест на срок до 15 суток.

Отмечается, что список ПАРНАС был зарегистрирован в облизбиркоме Костромской области РФ 14 августа. Лидер регионального партийного списка — Илья Яшин.

Ранее, 8 августа, костромской облизбирком РФ отказал ПАРНАС в регистрации для участия в выборах в областную думу. Российская партия подала жалобу в ЦИК, которая удовлетворила ее и отменила решение облизбиркома, обязав комиссию повторно рассмотреть вопрос.

Выборы в Костромскую областную думу России состоятся в единый день голосования 13 сентября.