В Европарламенте представили доклад Немцова "Путин. Война"

Доклад был представлен во вторник в Брюсселе при участии соавтора Ильи Яшина, сопредседателя российской оппозиционной партии «Парнас» Михаила Касьянова, депутатов Европейского парламента, передает собственный корреспондент УНИАН. Копии доклада были розданы участникам конференции.

Открывая мероприятие, Касьянов заявил, что утверждения российского руководства о том, что якобы в Украине нет ни российских военных, ни российской военной техники, "является ложью".

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"Этот доклад говорит правду. Мы надеемся, что в ЕП будет сделана соответствующая оценка", - подчеркнул он.

Российский политик отметил, что согласно статистике, более 50% населения России получают информацию из двух телевизионных каналов. Однако, по его убеждению, "эта ложь уже на многих не срабатывает, ситуация меняется".

"Вопрос войны в Украине - это вопрос будущего России, в какой стране мы будем жить. Никто не может нарушать архитектуру безопасности", - считает Касьянов.

Он сообщил, что доказательства участия России в войне с Украиной, которые приведены в докладе, собраны из открытых источников. "Этот военный конфликт создан Кремлем, и доклад должен быть изучен в ЕС", - подчеркнул политик.

Докладчик Яшин в свою очередь заявил, что "эту войну надо прекратить". "Ее надо остановить, но для этого нужны решительные, консолидированные действия, тактика заигрывания с Путиным приведет к эскалации. Мы сделаем все, чтобы убедить общество в циничный природе этой войны", - заявил он.

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Также в рамках мероприятия был представлен и другой доклад Атлантического Совета "Путинская война в Украине".

Как сообщал УНИАН, 12 мая в Москве состоялась презентация доклада «Путин. Война», подготовленной соратниками убитого в конце февраля российского оппозиционера Немцова на основе собранных им материалов.

Доклад состоит из 12 глав и описывает все аспекты российского вторжения в Украину.

В частности, авторы документа объясняют, зачем президенту РФ Владимиру Путину нужна война в Украине, а также описывают методы работы российской пропаганды.

Отдельно авторы рассказывают, как Россия аннексировала Крым, приводят доказательства участия российских военных в боях на востоке Украины.

В документе поясняется, что российские боевики не являются добровольцами, поскольку получают деньги за участие в боевых действиях.

В докладе приводятся данные многих российских военных, которые погибли в Украине, а также доказательства поставки вооружений и военной техники боевикам на Донбасс.

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Также сторонники Немцова намерены презентовать доклад о российском вторжении в Украину «Путин. Война» в городах России и за рубежом.

Напомним, Немцов был убит в Москве в ночь на 28 февраля. После смерти политика стало известно, что он работал над докладом о том, что на востоке Украины на стороне террористов воюют русские войска.