Во Франции арестовали имущество Russia Today и агентства ТАСС

Об этом сообщил Forbes со ссылкой на источник, близкий к бывшим акционерам ЮКОСа. Информацию также подтвердил глава Group Menatep Limited Тим Осборн.

"В случае с Russia Today речь идет об аресте здания, в котором расположен телеканал в Париже. В случае, если телеканал приносит выручку государству, эти средства также будут арестованы", - отметил Осборн.

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При этом Осборн пояснил, что арест не должен коснуться зарплат сотрудников, поскольку они не являются собственностью государства.

"В RT позаботились об этом заранее и приняли меры, которые не позволят путем блокирования счетов остановить наше радио- и онлайн-вещание в Европе и других странах", - утверждает главный редактор RT Маргарита Симонян.

Кроме того, ограничительные меры коснулись агентства ТАСС.

"В связи с тем, что имущество ТАСС за рубежом принадлежит Российской Федерации, то действующие обстоятельства его тоже коснулись. Мы ведем работу в рамках политики государства по этому вопросу. Подробностей мы не раскрываем", - сообщили в агентстве.

Как ранее сообщалось, все российские учреждения в Бельгии, за исключением защищенных дипломатическим иммунитетом, получили уведомление об аресте их имущества.