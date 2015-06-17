Бельгийский суд арестовал российское имущество по иску ЮКОСа

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Компания Yukos Universal Limited потребовала арестовать их имущество, поскольку «имеет серьезные опасения относительно возможности получить причитающуюся ему сумму, в частности, из-за систематического отказа Российской Федерации исполнять вынесенные против нее судебные решения и учитывая отношение РФ к данному решению».

Читайте такжеMoody's: выплата штрафа ЮКОСу на $50 млрд негативно повлияет на кредитоспособность России Сумма иска — около 1,6 миллиарда евро. Арест имущества произведен по решению бельгийского арбитражного суда от 18 июля 2014 года.

В обосновании ареста упоминается решение ЕСПЧ, по которому Россия должна выплатить бывшим акционерам «ЮКОСа» 1,86 миллиарда евро.

Ранее УНИАН сообщал, что Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить компании ЮКОС 1,866,404,634 евро в качестве компенсации за допущенные в отношении компании нарушения права на имущество. Также ЕСПЧ постановил выплатить ЮКОСу еще 300 тыс. евро на возмещение издержек.