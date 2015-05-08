Президентский полк Путина залил шампанским Вечный огонь у стен Кремля (фото)

Как отмечает российский блогер Илья Варламов, который зафиксировал празднование, бывшие солдаты встретились на Красной площади.

"Они все разные, но в тоже время их всех объединяет горячая любовь к Родине, стремление с высоким качеством выполнить возложенные задачи, честно и добросовестно выполнить свой воинский долг", - цитирует блогер официальный сайт части.

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По его словам, они обнимались, маршировали, пили алкоголь и обливались им, после еще и подрались. Полицейским солдаты объяснили, что у них праздник, и они культурно отдыхают.

По информации Варламова, на этом празднования не закончились: Президентский полк переместился к фонтанам рядом с Кремлем, где встретил еще и участников репетиции парада Победы. Гуляния продолжались до ночи.