Власти Гонконга выполнили одно из ключевых требований митингующих

Активисты, в свою очередь, требуют также амнистии для задержанных и проведения в Гонконге демократических выборов.

Руководительница администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила, что отзовет законопроект об экстрадиции подозреваемых на территорию Китая. Попытки принять документ спровоцировали масштабные протесты, которые длятся уже несколько месяцев.

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Как сообщает BBC, полный отзыв законопроекта является одним из пяти ключевых требований протестующих, которые требуют еще и полного спектра демократических прав.

Один из лидеров протеста, активист Джошуа Вонг прокомментировал заявление Лэм. По его мнению, сейчас отзыв законопроекта – это «слишком мало и слишком поздно».

Теперь протестующие требуют выполнения всех своих требований: прекращения преследования активистов и амнистии для задержанных, независимого расследования действий полиции, а также политических реформ и проведения демократических выборов.

Initial response to Carrie Lam:



1. Too little and too late now — Carrie Lam's response comes after 7 lives sacrificed, more than 1,200 protestors arrested, in which many are mistreated in police station. — Joshua Wong 黃之鋒 (@joshuawongcf) September 4, 2019

Напомним, что уже несколько месяцев сотни тысяч жителей Гонконга выходят на демонстрации против принятия закона об экстрадиции правонарушителей по запросу китайских властей. Несмотря на то, что 15 июня глава администрации Гонконга Керри Лам объявила, что рассмотрение законопроекта об экстрадиции в КНР приостановлено, протесты не утихли.

Митингующие потребовали не только окончательного отказа от этого законопроекта, но и отставки Керри Лам и расследования действий полиции во время демонстраций. По данным организаторов, в акциях принимали участие более миллиона человек. Это были самые большие протесты в Гонконге с момента передачи этой бывшей британской колонии Китаю в 1997 году.