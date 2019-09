Власти Гонконга выполнили одно из ключевых требований митингующих

Руководительница администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила, что отзовет законопроект об экстрадиции подозреваемых на территорию Китая. Попытки принять документ спровоцировали масштабные протесты, которые длятся уже несколько месяцев.

Как сообщает BBC, полный отзыв законопроекта является одним из пяти ключевых требований протестующих, которые требуют еще и полного спектра демократических прав.

Один из лидеров протеста, активист Джошуа Вонг прокомментировал заявление Лэм. По его мнению, сейчас отзыв законопроекта – это «слишком мало и слишком поздно».

Теперь протестующие требуют выполнения всех своих требований: прекращения преследования активистов и амнистии для задержанных, независимого расследования действий полиции, а также политических реформ и проведения демократических выборов.

Initial response to Carrie Lam:



1. Too little and too late now — Carrie Lam's response comes after 7 lives sacrificed, more than 1,200 protestors arrested, in which many are mistreated in police station.