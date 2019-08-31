На улице Гонконга вышли десятки тысяч человек, несмотря на запрет протестов (фото)

Хотя местные власти запретили проведение акций протеста, в Гонконге десятки тысяч человек вышли на улицы для участия в антиправительственных выступлениях.

В Гонконге продолжаются антиправительственные акции протеста. В субботу, 31 августа, вопреки наложенном местными властями запрете на проведение любых демонстраций, на улицы Гонконга вышли десятки тысяч человек.

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По данным корреспондента информагентства dpa, толпа демонстрантов движется по центральной части города. Некоторые из участников акции просто "ходят", двигаясь только по тротуарам и не выходя на проезжую часть улицы.

Сначала полиция только блокировала отдельные улицы и не вмешивалась в шествие участников акции, но затем у здания Законодательного совета Гонконга полицейские применили против демонстрантов слезоточивый газ и водомет. Перед этим правоохранители также пускали в толпу с протестующими струи перечного спрея. Митингующие пытаются пробиться к зданию парламента, пишет "Немецкая волна".

На тех улицах, по которым направлялись колонны с демонстрантами, перед этим закрылись магазины. Кроме того, перед проведением акции здесь прекратилось автомобильное движение.

Ранее сообщалось, что суд запретил своим решением проведение акций протеста, объясняя свои ограничения соображениями безопасности. Нынешние выходные стали 13-ми, с тех пор как в Гонконге проводятся масштабные акции протеста против руководства особого административного района. Накануне власти Гонконга арестовали трех лидеров протестов.

Напомним, что уже несколько месяцев сотни тысяч жителей Гонконга выходят на демонстрации против принятия закона об экстрадиции правонарушителей по запросу китайских властей. Несмотря на то, что 15 июня глава администрации Гонконга Керри Лам объявила, что рассмотрение законопроекта об экстрадиции в КНР приостановлено, протесты не утихли. Митингующие потребовали не только окончательного отказа от этого законопроекта, но и отставки Керри Лам и расследования действий полиции во время демонстраций. По данным организаторов, в акциях принимали участие более миллиона человек. Это были самые большие протесты в Гонконге с момента передачи этой бывшей британской колонии Китаю в 1997 году.