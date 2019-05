Съёмочная группа «Игры престолов» оставила в кадре новой серии стакан кофе

Зрители заметили в четвертом эпизоде восьмого сезона популярного сериала «Игра престолов» стакан кофе, который случайно оставил в кадре кто-то из съёмочной группы.

Читайте такжеСтрасти "по-шекспировски": герои «Игры престолов» поделились впечатлениями о финальных эпизодах

Как сообщает DTF, стакан попал в эпизод, пройдя все этапы постпродакшна.

Стакан появляется в кадре примерно на 16-19 минуте эпизода. Заметить его можно только на общем плане.

Заметившие стакан пользователи начали иронизировать над ляпом киноделов в соцсетях.

"И после великой войны, они отметили победу, попивая лучший кофе в Вестеросе", - отметил один из комментаторов в Twitter.

#GameofThrones

,,And after the Great War, they celebrated the victory by drinking the best coffee in Westeros" pic.twitter.com/rK6DwQ2OHT