Rzeczpolita: Безопасность Европы зависит от Украины и это не преувеличение
Пять лет назад, 21 февраля 2014 года, дипломаты Евросоюза уговаривали президента Виктора Януковича пойти на уступки. После того, как его службы расстреляли сотню демонстрантов на Майдане Незалежности, он решил сбежать в Россию.
А вскоре после того в Крыму появились «зеленые человечки», которые оккупировали полуостров. На Донбассе началась полномасштабная война с российскими силами. В этой войне погибли более 10 тысяч человек включая 300 пассажиров рейса MH17, сбитого подразделением ГРУ, пишет Rzeczpospolita.
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Издание отмечает, что Революция Достоинства в Украине, а также российская агрессия после нее стали наиболее важными событиями в Европе со времен падения коммунизма и распада СССР. Они прервали сон тех обществ, которые хотели верить в возможность сотрудничества с путинской Россией. Впервые со времен Второй мировой войны произошло грубое изменение границ в Европе. Но Евросоюз и США продемонстрировали хоть и солидарную, но слабую реакцию на это. Недавно санкции с большим опозданием были усилены лидерами дипломатии союза в ответ на грубую российскую атаку против украинских кораблей в Азовском море.
Учитывая все это, в словах Дональда Туска, который выступил в Киеве как президент Совета ЕС, а также как поляк, не было никакого преувеличения. Он говорил, что Европа никогда не забудет о Небесной сотне, которая погибла не только за Украину, но и Евросоюз. Ведь события на Майдане Незалежности начались после того, как Янукович отказался подписывать соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.
«Нет справедливой Европы без независимой Украины. Нет безопасной Европы без безопасной Украины, а если сказать проще, нет Европы без Украины», - сказал Туск с трибуны Верховной Рады.
Издание отмечает, что эти слова президента Совета ЕС не были просто хорошим жестом в адрес Киева.
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Они стали также критикой Германии, которая проталкивает проект газопровода «Северный поток-2», несмотря на всю его противоречивость. Некоторые политики в Берлине говорят о том, что, мол, экономика их страны «не может зависеть от "коррумпированной страны, которой остается Украина». Но «Северный поток-2» позволит России обойти украинскую ГТС при поставках в Европу. В результате Украину может охватить еще больший хаос.
«Хорошо, что наконец кто-то сказал об этом вслух, что Европа не будет в безопасности, если в безопасности не будет Украина», - говорится в статье.