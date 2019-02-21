Rzeczpolita: Безопасность Европы зависит от Украины и это не преувеличение

Президент Совета ЕС Дональд Туск наконец-то заявил об этом вслух с трибуны Верховной Рады, намекнув на ошибку Берлина в вопросе «Северного потока-2».

Пять лет назад, 21 февраля 2014 года, дипломаты Евросоюза уговаривали президента Виктора Януковича пойти на уступки. После того, как его службы расстреляли сотню демонстрантов на Майдане Незалежности, он решил сбежать в Россию.

А вскоре после того в Крыму появились «зеленые человечки», которые оккупировали полуостров. На Донбассе началась полномасштабная война с российскими силами. В этой войне погибли более 10 тысяч человек включая 300 пассажиров рейса MH17, сбитого подразделением ГРУ, пишет Rzeczpospolita.

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Издание отмечает, что Революция Достоинства в Украине, а также российская агрессия после нее стали наиболее важными событиями в Европе со времен падения коммунизма и распада СССР. Они прервали сон тех обществ, которые хотели верить в возможность сотрудничества с путинской Россией. Впервые со времен Второй мировой войны произошло грубое изменение границ в Европе. Но Евросоюз и США продемонстрировали хоть и солидарную, но слабую реакцию на это. Недавно санкции с большим опозданием были усилены лидерами дипломатии союза в ответ на грубую российскую атаку против украинских кораблей в Азовском море.

Учитывая все это, в словах Дональда Туска, который выступил в Киеве как президент Совета ЕС, а также как поляк, не было никакого преувеличения. Он говорил, что Европа никогда не забудет о Небесной сотне, которая погибла не только за Украину, но и Евросоюз. Ведь события на Майдане Незалежности начались после того, как Янукович отказался подписывать соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

«Нет справедливой Европы без независимой Украины. Нет безопасной Европы без безопасной Украины, а если сказать проще, нет Европы без Украины», - сказал Туск с трибуны Верховной Рады.

Издание отмечает, что эти слова президента Совета ЕС не были просто хорошим жестом в адрес Киева.

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Они стали также критикой Германии, которая проталкивает проект газопровода «Северный поток-2», несмотря на всю его противоречивость. Некоторые политики в Берлине говорят о том, что, мол, экономика их страны «не может зависеть от "коррумпированной страны, которой остается Украина». Но «Северный поток-2» позволит России обойти украинскую ГТС при поставках в Европу. В результате Украину может охватить еще больший хаос.

«Хорошо, что наконец кто-то сказал об этом вслух, что Европа не будет в безопасности, если в безопасности не будет Украина», - говорится в статье.