Если РФ так и не согласится на прекращение огня, европейцы продолжат подготовку к новым санкциям, сообщили в немецком правительстве.

Если до окончания понедельника Российская Федерация не согласится на полное и безусловное 30-дневное прекращение огня, европейцы продолжат подготовку к новым санкциям против нее.

Об этом на брифинге в Берлине заявил спикер канцлера Германии Фридриха Мерца Стефан Корнелиус, пишет Le Figaro.

Он подчеркнул, что время, в течение которого Россия может согласиться на 30-дневное прекращение огня с Украиной, истечет конца этих суток в соответствии с условиями, озвученными Украиной и союзниками в Киеве в субботу, 10 мая.

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"Если Москва не согласится на "полное и безусловное" 30-дневное прекращение огня до конца понедельника, европейцы продолжат "подготовку" к новым санкциям против России", - заявил Корнелиус.

Предложение о 30-дневном перемирии: что известно

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский после заседания "коалиции желающих" в Киеве 10 мая заявил, что Украина с союзниками требует от РФ 30-дневного прекращения огня с 12 мая. По его словам, прекращение огня должно быть безусловным, то есть без всяких условий, а "попытка выдвинуть любые условия является свидетельством намерения затянуть войну и сорвать дипломатию". Зеленский подчеркнул, что прекращение огня должно быть всеобъемлющим – в воздухе, на море и на суше.

Однако российский диктатор Владимир Путин, выступая ночью 11 мая, не упомянул об этом предложении Украины, а выдвинул другое – провести прямые переговоры РФ и Украины 15 мая в Турции без предварительных условий. "Те, кто действительно хочет мира, не могут этого не поддержать", – манипулировал диктатор.

Ультиматум Путину по поводу перемирия является кульминацией попыток президента США Дональда Трампа завершить войну, пишет Bloomberg. Такой вывод издания делает, учитывая, что Зеленский публично обратился к Путину с предложением провести переговоры, хотя и хозяин Кремля пока маневрирует.

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