Кубилюс считает, что страны ЕС могут учиться развитию оборонной промышленности у Украины.

Комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс призвал к большей интеграции между европейской и украинской оборонной промышленностью, сообщает Reuters.

"Чтобы остановить Путина, нам нужно больше производить, нам нужно внедрять больше инноваций, и мы должны делать это вместе в Европейском Союзе и с Украиной", - сказал он, выступая на форуме оборонной промышленности в Брюсселе.

Помимо этого Кубилюс отметил, что уже сегодня, 12 мая, впервые соберется целевая группа ЕС-Украина. По его словам, будут обсуждаться интеграция оборонных отраслей стран Евросоюза и Киева, а также содействие развитию совместных проектов.

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Комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса заверил, что Европа может учиться развитию оборонной промышленности у Украины. Он подчеркнул, что украинцы добились значительного успеха в области беспилотников и искусственного интеллекта.

"В будущем, когда Европа должна будет взять на себя всю ответственность за оборону европейского континента, Украина станет важнейшей частью новой архитектуры европейской безопасности", - заявил Кубилюс.

Оборонная промышленность стран Европы может извлечь выгоду из торговой войны

Ранее в The New York Times писали, что Европа увеличивает локальное производство оружия на фоне торговой войны президента США Дональда Трампа. Новый акцент на производстве оружия свидетельствует о смене поколений в Европе.

Высокопоставленный сотрудник Leonardo, бывший исполнительный директор консорциума Eurofighter Джанкарло Меццанатто в разговоре с журналистами заявил, что из-за отношения Трампа к Европе все больше стран начнут покупать европейское оружие.

В издании подчеркнули, что уже сейчас Польша и Турция рассматривают возможность заключения многомиллиардных сделок на поставку истребителей Eurofighter Typhoon вместо того, чтобы расширять свои парки истребителей американского производства.

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