Клетки в ее организме функционировали так, как будто они были на 17 лет моложе ее фактического возраста.

Мария Браньяс Морера, дожившая до 117 лет, полтора года занимала позицию старейшего человека на Земле. Как пишет The Telegraph, исследователи, стремящиеся раскрыть секрет ее долголетия, изучили ее кишечный микробиом и пришли к неожиданным выводам.

Исследование показало, что клетки в ее организме функционировали так, как будто они были на 17 лет моложе ее фактического возраста. Оказалось, что у Мореры был исключительно здоровый кишечник с так называемым "противовоспалительным" микробиомом, демонстрирующим высокий уровень бифидобактерий. По словам исследователей, ее микробиота "отражала микробиоту младенца".

Что же способствовало ее здоровью и долголетию

Перед смертью Морера рассказала интервьюеру, что ее долголетие было обусловлено рядом факторов: она избегала алкоголя и курения, придерживалась диеты, богатой фруктами и овощами, а также ела три йогурта в день. Кроме того, вокруг нее были друзья и семья, и она "избегала токсичных людей".

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Как говорит доктор Меган Росси, принципы, которых придерживалась Морера, во многом способствуют оптимальному здоровью кишечника. Она отмечает, что люди с большим разнообразием и "балансом" микробов в кишечнике, имеют меньший риск возникновения около 70 различных хронических заболеваний, от болезней сердца до диабета 2 типа, поскольку каждый тип бактерий или микробов делает что-то свое для организма. По этой причине эксперты считают, что хорошее здоровье кишечника способствует долголетию.

Уроки здоровья от долгожителя

1. Она ела три йогурта в день

Ферментированные продукты связаны с увеличением микробного разнообразия, а некоторые исследования даже показали, что их употребление снижает маркеры воспаления в организме, отмечает она.

2. Она придерживалась диеты, богатой фруктами и овощами

Как отмечает доктор Росси, Морера придерживалась средиземноморской диеты. Она отмечает, что люди с оптимальным здоровьем кишечника, как правило, едят ряд растительных продуктов, которые она называет "Super Six": цельное зерно, например, киноа, пшеница и овес; овощи; фрукты; орехи и семена; травы и специи; и, наконец, бобовые — такие как нут или чечевица.

3. Она регулярно занималась спортом

Исследования показывают, что упражнения могут увеличить количество полезных видов микроорганизмов в вашем кишечнике и увеличить разнообразие микрофлоры, улучшая здоровье кишечника.

Как объясняет доктор Росси, физическая активность улучшает приток крови к пищеварительному тракту и помогает нам поддерживать регулярную работу кишечника.

4. Она сократила употребление алкоголя

Одна из функций кишечника — действовать как своего рода привратник, диктуя, что может пройти через слизистую оболочку кишечника в вашу кровеносную систему. Но когда вы выпиваете слишком много алкоголя, этот барьер становится проницаемым, пропуская то, что не должно проходить из вашего кишечника в вашу кровеносную систему, что приводит к воспалительной реакции. отмечает Росси.

5. Она избегала "токсичных людей"

Повышенный уровень кортизола, часто являющийся результатом хронического стресса, оказывает негативное влияние на здоровье кишечника. Исследования показали, что кортизол может нарушить микробиом кишечника и увеличить проницаемость кишечника, что может привести к проблемам с пищеварением. Стресс также может запустить режим "бей или беги" нашего организма, который по сути тормозит пищеварительную функцию, отдавая приоритет притоку крови к органам, необходимым для выживания.

Ранее УНИАН рассказывал, какие полезные продукты едят люди, которые живут до 100 лет.

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