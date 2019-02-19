Туск в Верховной Раде: скажу от имени всего Евросоюза – "мы с вами!"
Президент Европейского Совета Дональд Туск отмечает, что Европейский Союз признает европейские стремления Украины и приветствует ее европейский выбор.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Туск сказал во время выступления на заседании Верховной Рады в связи с пятой годовщиной начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.
"Сегодня здесь, в Верховной Раде Украины, могу повторить перед вами не только от своего имени, а от имени всего Европейского Союза: Мы с вами! И хотим вам дальше помогать", - подчеркнул Туск.
"Именно здесь хочу вновь подтвердить первые слова Соглашения об ассоциации: Европейский Союз признает европейские стремления Украины и приветствует ее европейский выбор", - заявил Туск.
Как сообщал УНИАН, 7 февраля Верховная Рада приняла президентский закон о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора. Решение поддержали 334 народных депутата.
Президент Петр Порошенко пообещал сегодня подписать этот закон.