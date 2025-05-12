Один из самых тяжелых моментов для пехотинцев - выход на позиции и возвращение с них.

На Лиманском направлении украинская пехота держит удар, несмотря на непрерывные обстрелы. Бойцы 53-й отдельной механизированной бригады рассказали, как воюют в Серебрянском лесу, где продолжаются постоянные атаки со стороны российских войск. По их словам, обстрелы происходят круглосуточно, а дроны и штурмовые группы противника не дают возможности отдохнуть даже на мгновение. Об этом говорится в материале Радио Свобода.

"Пехота - это, в первую очередь, большая ответственность. Мы стоим на самом переднем краю. АГСники, минометчики расположены позади нас, но мы находимся на прямом огневом контакте с врагом. Надо быть смелым, потому что ситуация этого требует", - рассказал боец подразделения Сергей.

Военные отметили, что умение быстро реагировать на изменение обстановки и внимательно следить за деталями - основные качества, которые помогают выжить на передовой.

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"Главное - характер, физическая подготовка и мозг. Нужно уметь быстро анализировать ситуацию. Важно даже то, как ты передвигаешься на позициях: когда притаиться, когда пробежать, а когда бумажку в карман положить, а не бросить на землю, чтобы не выдать свое расположение", - пояснил Анатолий.

Его собрат Анатолий добавил, что на полигоне такому не научишься - эти навыки приходят только в реальных боевых условиях:

"Надо уметь крутиться, иначе - останешься в том лесу навсегда".

По словам военного Сергея, постоянная проблема - дроны. Они не только корректируют огонь артиллерии, но и дистанционно минируют территорию. Например, недавно украинцы сбили дрон с системой сброса на четыре противопехотные мины, две из них нашли и обезвредили сразу, а другие могли бы стать серьезной угрозой.

"Если дрон уже тебя "обрисовал" - ты за те деревья, которые там остались, особо уже не спрячешься. Там надо только стрелять по тому дрону и идти в сторону из того квадрата. Потому что другой прилетит и будет тебя искать", - подчеркнул Сергей.

Пехотинец Влад говорит, что российские войска часто пытаются выжечь их укрытия:

"Наш блиндаж разбомбили несколько раз. Тогда мы сделали его фейковой целью: натянули сетку, поставили одеяло на входе, будто там кто-то есть. В результате враг уничтожил его полностью, но мы уже были в другом месте".

Один из самых тяжелых моментов для пехотинцев - выход на позиции и возвращение с них. Боец Влад вспомнил свой первый выход, когда попал с побратимами под обстрел - с самого утра и до позднего вечера накрывали всем, чем можно: минометами, дронами, артиллерией.

"Как мыши бегали, прятались. Минометы, "сбросы", артиллерия. После этого я начал учиться - как ходить, где безопаснее, осмотрел все блиндажи на пути к позициям, в которых можно спрятаться. Быстро научился. Теперь сам в роли проводника выступаю. Завожу, забираю людей", - поделился Влад.

Однако, несмотря на тяжелые условия, украинские военные продолжают держать оборону.

"У нас там уже просто поле. Это пока не лес, а лесопосадка... Там как идешь и что-то летит - прячешься за те пеньки, потому что больше не за что. Так и двигаешься перебежками - ищешь где пенек больше", - подытожил Влад.

Бои в Серебрянском лесу

Как писал УНИАН, год назад пресс-служба Министерства внутренних дел Украины показала, какой ужасный вид из-за войны имеет Серебрянский лес - от сожженных деревьев остались только стволы, украинские защитники находятся в постоянном дыму, огне.

Академик НАН Украины, эколог Яков Дидух рассказал, что эта природная территория практически полностью уничтожена. Вблизи заказника также очень повреждены уникальные сосновые боры на меловых склонах Северского Донца в национальном парке "Святые Горы".

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