Покрытая золотом GeForce RTX 5090 поступила в продажу за много денег / фото ASUS

Корпорация Asus выпустила, пожалуй, самую экстравагантную версию видеокарты GeForce RTX 5090, предназначенную для стран Ближнего Востока. Цены адаптера в разы превышают РРЦ эталонной RTX 5090 FE.

Ключевой особенностью карточки является необычный дизайн кожуха и задней панели. По словам производителя, каждый экземпляр 3D-ускорителя содержит в себе 6,5 г золота 999 пробы. Его рыночная цена составляет 700 долларов.

Дизайн карточки выполнен в стиле "от песков до небес" и "отражает культурное наследие стран Ближнего Востока". Корпус выполнен в золотистом цвете, на котором просматривается силуэт линии горизонта и арабские иероглифы

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В зависимости от региона новинка продается за $7-$11 тысяч. С точки зрения ключевых характеристик видеокарта не отличается от обычной Asus ROG Astral GeForce RTX 5090. В ускорителе реализована массивная системой охлаждения, которая включает мощный радиатор и четыре вентилятора. 

В будущем в продажу должна поступить золотая RTX 5080. 

Фото RTX 5090 Dhahab Edition 12 мая 2025
Фото RTX 5090 Dhahab Edition 12 мая 2025
Фото RTX 5090 Dhahab Edition 12 мая 2025

Ранее Nvidia официально подтвердила, что "народная" GeForce RTX 5060 с объемом видеопамяти 8 ГБ поступит в продажу уже 19 мая. Новинку будут продавать за 299 долларов (~12 800 грн). 

Обозреватели называют запуск Nvidia RTX 5000-й серии худшим запуском серии видеокарт за последние 10 лет, который затмевает даже появление GeForce RTX 2000. Пользователи столкнулись со скромными поставками после запуска, фейковыми рекомендованными ценами и вводящими в заблуждение диаграммы, отражающие производительность.

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