Кожух флагманской видеокарты покрыт золотом 999 пробы.

Корпорация Asus выпустила, пожалуй, самую экстравагантную версию видеокарты GeForce RTX 5090, предназначенную для стран Ближнего Востока. Цены адаптера в разы превышают РРЦ эталонной RTX 5090 FE.

Ключевой особенностью карточки является необычный дизайн кожуха и задней панели. По словам производителя, каждый экземпляр 3D-ускорителя содержит в себе 6,5 г золота 999 пробы. Его рыночная цена составляет 700 долларов.

Дизайн карточки выполнен в стиле "от песков до небес" и "отражает культурное наследие стран Ближнего Востока". Корпус выполнен в золотистом цвете, на котором просматривается силуэт линии горизонта и арабские иероглифы

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В зависимости от региона новинка продается за $7-$11 тысяч. С точки зрения ключевых характеристик видеокарта не отличается от обычной Asus ROG Astral GeForce RTX 5090. В ускорителе реализована массивная системой охлаждения, которая включает мощный радиатор и четыре вентилятора.

В будущем в продажу должна поступить золотая RTX 5080.

Ранее Nvidia официально подтвердила, что "народная" GeForce RTX 5060 с объемом видеопамяти 8 ГБ поступит в продажу уже 19 мая. Новинку будут продавать за 299 долларов (~12 800 грн).

Обозреватели называют запуск Nvidia RTX 5000-й серии худшим запуском серии видеокарт за последние 10 лет, который затмевает даже появление GeForce RTX 2000. Пользователи столкнулись со скромными поставками после запуска, фейковыми рекомендованными ценами и вводящими в заблуждение диаграммы, отражающие производительность.

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