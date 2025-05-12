По словам ученых, найденные охотничьи орудия представляют собой убедительное доказательство сложных стратегий древних людей.

В немецком Шенингене ученые обнаружили хорошо сохранившиеся деревянные копья. Это сложное охотничье орудие является одним из древнейших, пишет Interesting Engineering.

Отмечается, что изначально исследователи предполагали, что возраст орудий составляет около 300 000 или даже 400 000 лет. Это дало основания полагать, что они были изготовлены гейдельбергскими людьми, которые считаются последним общим предком современных людей и неандертальцев. Тем не менее новый анализ переписал эту историю.

В своем исследовании ученые пришли к выводу, что эти деревянные копья гораздо моложе, чем считалось ранее. Возраст этого орудия составляет около 200 000 лет. Это указывает на то, что неандертальцы были создателями этих передовых орудий охоты.

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"Копья из Шенингена так важны, потому что, в отличие от более древних находок, они представляют собой убедительное доказательство сложных охотничьих стратегий, которые требовали более высоких когнитивных способностей и развития более сложных коммуникаций, планирования и социальных структур", - рассказал ученый Джарод Хатсон из Центра археологии Лейбница.

В издании добавили, что всего в угольной шахте в Шенингене в 1994 году были найдены сразу несколько деревянных орудий охоты - копья и двуконечные метательные палки. Копья были изготовлены из ели и сосны.

В рамках исследования ученые использовали аминокислотный анализ раковин улиток, найденных в том же слое отложений, что и копья из Шенингена. Так они установили новый, более точный возраст этих деревянных орудий охоты.

Исследователи пришли к выводу, что в то время люди охотились группами. Это открытие меняет представление ученых о когнитивных способностях и социальных навыках древних людей.

Другие исследования ученых

Ранее "новаторский" анализ ДНК небольшого племени пуэбло в Нью-Мексико подтвердил его связь со знаменитым каньоном Чако. Ученые проанализировали древнюю ДНК 16 человек, похороненных в Пикурис Пуэбло, возраст которых составляет от 500 до 700 лет.

Кроме того, другое исследование показало, что древние гробницы ирландской королевской семьи оказались не тем, чем их считали раньше. Исследователи ранее пришли к выводу, что эти гробницы были построены для древних элитных династий с кровосмесительными браками.

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