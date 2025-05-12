Лула да Силва сказал, что этот визит не противоречит политике Бразилии относительно войны в Украине.

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва попытался оправдаться за свою поездку в Москву к Владимиру Путину на парад 9 мая, заявив, что этот визит не противоречит политике Бразилии относительно войны в Украине.

Как пишет CNN Brasil, Лула да Силва сказал, что его поездка была "попыткой выступить посредником" в мирных переговорах между Россией и Украиной и подчеркнул, что Бразилия остается приверженной миру.

"Позиция Бразилии очень, очень, очень твердая. Другими словами, независимо от того, приехал ли я сюда, поехал ли я в Китай, поехал ли я в Аргентину, поехал ли я в любую страну, наша позиция остается прежней в отношении того, что мы думаем о войне на Украине: мы хотим мира", — заявил он.

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Президент Бразилии также сказал, что приехал к Путину специально "чтобы показать, что Бразилия выступает за укрепление многостороних отношений" и против "продвижения протекционизма" на международной арене.

Он заявил, что продолжит "надеяться на мир и прекращение конфликта в Европе", содействуя диалогу "до тех пор, пока обе стороны хотят мира".

При этом он подверг критике крупные инвестиции стран в вооружения, повторив, что ресурсы можно было бы направить на другие глобальные приоритеты, такие как борьба с голодом.

Иностранные лидеры на параде в Москве

9 мая в Москве на Красной площади прошел военный парад. На нем присутствовали не только российский президент Владимир Путин, но и лидеры почти 30 государств, в частности Китая, Бразилии, Венесуэлы, Словакии и Сербии.

Премьер Словакии Роберт Фицо оказался в центре международного скандала после своей поездки в Москву, став единственным лидером страны-члена ЕС, который принял участие в мероприятии.

Литва, Эстония, Латвия и Польша закрыли свое воздушное пространство для правительственного самолета Фицо, заставив его совершить обходной маршрут через Венгрию, Румынию, Черное море и Грузию.

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал участие Фицо в параде "позором" для Европы, особенно на фоне продолжающейся агрессии России против Украины. А глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Фицо "стоит на неправильной стороне истории" и осудила его присутствие рядом с Путиным во время военного парада.

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