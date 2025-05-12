РФ пытается давить на город с двух сторон, рассказал Алексей Гетьман.

Россияне давят на Часов Яр и Торецк Донецкой области, чтобы с двух сторон подойти к городу Константиновка. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал Алексей Гетьман, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ.

"Не секрет, что это (Константиновка, - УНИАН) железнодорожный хаб. Железная дорога там использует активно нашими ВСУ. Поэтому россияне стремятся дотянуться до Константиновки. Они уже несколько раз атаковали, прилетало по вокзалу там", - рассказал Гетьман.

Он также прокомментировал информацию о том, что Россия перебросила в Часовой Яр отдельный президентский полк ФСБ. По словам Гетьмана, если враг задействует своих спецназовцев на каком-то направлении, это означает, что они там не имеют успехов.

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"Из Часового Яра до Торецка чуть больше 10 километров. Так же как и от Часового Яра до Константиновки. С двух сторон они пытаются выйти на окраины Константиновки. Учитывая темпы их продвижения, их возможности, а в последнее время линия фронта по большому счету стабилизирована. Поэтому расстояние им преодолеть будет почти невозможно", - добавил Гетьман.

Ситуация на фронте: важные новости

Накануне аналитики DeepState сообщили о том, что хоть враг и не отказался от своей главной цели - полной оккупации Донецкой области, но сейчас они могут попытаться дойти до Днепропетровщины для пропаганды и "победных заголовков".

Между тем аналитики Института изучения войны ранее подтверждали заход Сил обороны Украины в населенный пункт Теткино Курской области. В то же время украинская сторона эту операцию официально не комментирует.

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