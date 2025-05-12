Престижную награду также получила лента о войне в Украине.

Премия BAFTA TV Awards, которую ежегодно вручает Британская академия кино и телеискусства за достижения в сфере телевидения, объявила победителей. Ведущим церемонии в Лондоне был актер Алан Камминг.

Кстати, престижную премию получила документальная кинолента о войне в Украине, которую снял Джейми Робертс для BBC Two. Фильм "Украина: Враг в лесу" одержал победу в категории "Лучший односерийный документальный фильм". В нем рассказывается о военных 210-го отдельного спецбатальона "Берлинго", которые ведут борьбу за стратегическую железнодорожную линию во время обстрелов оккупантов в Харьковской области.

Полный список победителей BAFTA TV Awards:

Лучший драматический сериал: "Голубые огни"

Лучший мини-сериал: "Мистер Бейтс против почтового отделения"

Лучший международный сериал: "Сегун"

Лучший комедийный сериал: "Альма ненормальная"

Лучший односерийный документальный фильм: "Украина: Враг в лесу"

Лучшая актриса: Мариса Абела

Лучший актер: Ленни Джеймс

Лучшая актриса второго плана: Джессика Ганнинг

Лучший актер второго плана: Эрион Бакаре

Лучшие комедийные роли: Рут Джонс и Дэнни Дайер

Лучшая спортивная программа: трансляция Летних Олимпийских игр в Париже 2024 на BBC Sport

Лучшая прямая трансляция: фестиваль "Гластонбери" на BBC Two

Лучшая дневная программа: "Карибское приключение Клайва Майри" ("Clive Myrie's Caribbean Adventure")

Лучший развлекательный формат: телешоу "Разве я вам вру?" ("Would I Lie to You?").

Напомним, ранее Каннский кинофестиваль объявил полный перечень номинантов.

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