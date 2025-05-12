BAFTA TV Awards объявила победителей / фото ua.depositphotos.com

Премия BAFTA TV Awards, которую ежегодно вручает Британская академия кино и телеискусства за достижения в сфере телевидения, объявила победителей. Ведущим церемонии в Лондоне был актер Алан Камминг.

Кстати, престижную премию получила документальная кинолента о войне в Украине, которую снял Джейми Робертс для BBC Two. Фильм "Украина: Враг в лесу" одержал победу в категории "Лучший односерийный документальный фильм". В нем рассказывается о военных 210-го отдельного спецбатальона "Берлинго", которые ведут борьбу за стратегическую железнодорожную линию во время обстрелов оккупантов в Харьковской области. 

Полный список победителей BAFTA TV Awards:

  • Лучший драматический сериал: "Голубые огни"
  • Лучший мини-сериал: "Мистер Бейтс против почтового отделения"
  • Лучший международный сериал: "Сегун"
  • Лучший комедийный сериал: "Альма ненормальная"
  • Лучший односерийный документальный фильм: "Украина: Враг в лесу"
  • Лучшая актриса: Мариса Абела
  • Лучший актер: Ленни Джеймс
  • Лучшая актриса второго плана: Джессика Ганнинг
  • Лучший актер второго плана: Эрион Бакаре
  • Лучшие комедийные роли: Рут Джонс и Дэнни Дайер
  • Лучшая спортивная программа: трансляция Летних Олимпийских игр в Париже 2024 на BBC Sport
  • Лучшая прямая трансляция: фестиваль "Гластонбери" на BBC Two
  • Лучшая дневная программа: "Карибское приключение Клайва Майри" ("Clive Myrie's Caribbean Adventure")
  • Лучший развлекательный формат: телешоу "Разве я вам вру?" ("Would I Lie to You?").

Напомним, ранее Каннский кинофестиваль объявил полный перечень номинантов.

Видео дня

Вас также могут заинтересовать новости: