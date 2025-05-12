Премия BAFTA TV Awards, которую ежегодно вручает Британская академия кино и телеискусства за достижения в сфере телевидения, объявила победителей. Ведущим церемонии в Лондоне был актер Алан Камминг.
Кстати, престижную премию получила документальная кинолента о войне в Украине, которую снял Джейми Робертс для BBC Two. Фильм "Украина: Враг в лесу" одержал победу в категории "Лучший односерийный документальный фильм". В нем рассказывается о военных 210-го отдельного спецбатальона "Берлинго", которые ведут борьбу за стратегическую железнодорожную линию во время обстрелов оккупантов в Харьковской области.
Полный список победителей BAFTA TV Awards:
- Лучший драматический сериал: "Голубые огни"
- Лучший мини-сериал: "Мистер Бейтс против почтового отделения"
- Лучший международный сериал: "Сегун"
- Лучший комедийный сериал: "Альма ненормальная"
- Лучший односерийный документальный фильм: "Украина: Враг в лесу"
- Лучшая актриса: Мариса Абела
- Лучший актер: Ленни Джеймс
- Лучшая актриса второго плана: Джессика Ганнинг
- Лучший актер второго плана: Эрион Бакаре
- Лучшие комедийные роли: Рут Джонс и Дэнни Дайер
- Лучшая спортивная программа: трансляция Летних Олимпийских игр в Париже 2024 на BBC Sport
- Лучшая прямая трансляция: фестиваль "Гластонбери" на BBC Two
- Лучшая дневная программа: "Карибское приключение Клайва Майри" ("Clive Myrie's Caribbean Adventure")
- Лучший развлекательный формат: телешоу "Разве я вам вру?" ("Would I Lie to You?").
Напомним, ранее Каннский кинофестиваль объявил полный перечень номинантов.