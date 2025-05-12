Германия готова дать Украине дополнительное оружие в случае провала переговоров, - новый глава МИД

Вадефуль отметил, что в Берлине надеются, что Москва согласится на мирное урегулирование войны.

Германия предложит Украине дополнительные пакеты вооружений, если переговоры с Россией по урегулированию войны провалятся. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) Германии Иоганн Вадефуль, пишет The Guardian.

По словам министра, Берлин ожидает, что Россия согласится на прекращение огня, а затем будет готова к переговорам. Если переговорный процесс провалится, Германия готова предложить дополнительные пакеты вооружения для Украины.

Главный дипломат Германии также предупредил Россию о дальнейших последствиях, в частности усиление санкций.

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Переговоры о прекращении огня

Как писал УНИАН, 10 мая Владимир Зеленский совместно с лидерами Европы озвучил Путину ультиматум: либо Россия соглашается на всеобъемлющее безусловное прекращение огня с понедельника, либо ее ждет новый пакет санкций от Европы и Америки.

После этого российский диктатор сделал заявление, в котором уклонился от прямого ответа на то, согласна ли Россия на перемирие, но предложил начать прямые переговоры о мире с Украиной в Турции. Дональд Трамп отреагировал на это в соцсетях, заявив, что Украина должна немедленно согласиться на переговоры с Россией в Турции.

Зеленский в ответ сообщил, что он прибудет в Турцию в четверг, и надеется, что Путин тоже приедет на переговоры.

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