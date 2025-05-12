По словам Тимочко, если будет соглашение, оно должно пройти имплементацию в правительствах.

Даже если президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин встретятся 15 мая в Стамбуле, рассчитывать на быстрое прекращение боевых действий нет смысла. Такое мнение высказал в эфире "Новости.LIVE" председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ, военный эксперт Иван Тимочко.

"Я бы не стал возлагать большие надежды на встречу в Стамбуле, что боевые действия прекратятся уже сразу. Потому что прекращение боевых действий определяет несколько принципов. Первое - прекращение огня, второе - определение сроков прекращения огня, третье - на межгосударственном уровне принимается соглашение, решение с участием официальных и делегированных лиц, которые уполномочены на это решение", - сказал эксперт.

Он добавил, что соглашение о мире, перемирии и т.д. должно пройти имплементацию в правительствах, и будет прописано все досконально, вплоть до каждой точки и запятой, кто, что, при каких и в какие сроки должен делать.

Видео дня

"Это достаточно сложный и долгий процесс. Поэтому иллюзии быстрого прекращения (огня - УНИАН) стоит сразу отбрасывать", - подчеркнул Тимочко.

Он добавил, что сейчас несколько иные условия прекращения огня, потому что оно не означает перемирие, а перемирие не означает прекращение огня. И базовое, по его словам, заключается в том, вообще состоится ли в Стамбуле встреча на уровне первых лиц государств.

Как отмечает Тимочко, очевидно, сейчас "поседела голова" у определенных чиновников РФ, потому что за несколько дней организовать "перемещение" Путина в другую страну - большая проблема. Военный пояснил, что аппарат президента Украины имеет большой опыт в организации встреч Владимира Зеленского, которые предусматривают передвижения на большие расстояния даже в условиях войны, опасности. Другая речь - окружение кремлевского лидера, который по миру почти не передвигается, а если и делает это, то только в дружественные Москве страны.

"Посмотрим, решится ли Путин, с его фобией терактов, страхов и т.д.", - сказал Тимочко.

Что дает назначение Путину встречи в Стамбуле

Как писал УНИАН, президент США Дональд Трамп призвал президента Украины Владимира Зеленского провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в Турции. Украинский лидер согласился на это.

Президент Украины подчеркнул, что готов говорить только лично с главой Кремля. Советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко заявил, что Зеленский так демонстрирует стремление к миру. По его словам, если Путин не приедет, это станет проявлением слабости, а если приедет, то окажется в ситуации человека, который вынужден подбирать фейковые аргументы для продолжения войны. И за этим будет наблюдать весь мир.

Вас также могут заинтересовать новости: