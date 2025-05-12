Владельцам котов тоже рекомендуют это сделать, но для кошачьих регистрация не является обязательной.

С понедельника, 12 мая, киевляне-владельцы собак должны зарегистрировать своего домашнего любимца в Центре предоставления административных услуг (так называемый ЦНАП). Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Отмечается, что регистрация собак является обязательной, тогда как котов владельцы могут регистрировать по желанию.

"Прежде всего это вопрос безопасности, ведь в случае побега животного наличие регистрационных данных значительно повышает шансы оперативного возвращения его домой. В то же время актуальная информация о количестве домашних животных в городе позволит более эффективно планировать развитие городской инфраструктуры и будет способствовать соблюдению ветеринарно-санитарных норм", - отметил директор КП "Киевская городская больница ветеринарной медицины" Сергей Сабуров.

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Чтобы зарегистрировать животное, владелец должен заполнить специальную форму, которая предоставляется непосредственно в ЦНАПе, и оплатить регистрационный сбор. После регистрации животное получает регистрационное удостоверение с уникальным номером.

Директор Департамента предоставления административных услуг КГГА Наталья Шамрай в комментарии "Киев24" отметила, что на самом деле регистрация собак является обязательной в столице с 2007 года. Но с сегодняшнего дня пройти эту процедуру станет значительно проще.

По ее словам, при регистрации в частности вносятся сведения не только о самом животном (например, дата последней вакцинации, данные о стерилизации и чипировании и т.д.), но и о владельце. Чтобы зарегистрировать животное, надо обязательно взять его с собой в ЦНАП, говорит Шамрай.

После регистрации владелец получит доступ к специальному электронному кабинету, где при необходимости можно будет самостоятельно обновлять сведения о животном, например, вносить информацию о новых прививках.

В целом регистрация домашнего любимца обойдётся владельцу в 210 гривен.

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Как писал УНИАН, в Киеве до конца года частично ограничат движение транспорта на мосту через реку Десенка. Коммунальные службы будут осуществлять противоаварийный ремонт автомобильного моста на участке протяженностью около 800 метров в направлении станции метро "Почайна". В частности, дорожники выполнят частичное восстановление несущих конструкций моста, замену балок пролетных строений, ремонт опор и железобетонной плиты проезжей части.

Также мы рассказывали, что движение поездов Kyiv City Express теперь можно отслеживать с помощью сервиса "Движение транспорта" в приложении "Киев Цифровой". Ранее на карте отображался только наземный общественный транспорт.

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