Названы четыре средневековые жемчужины Европы, где дешево и нет толп этим летом

В Европе можно открыть для себя гораздо больше, если вы готовы выйти за рамки популярных глянцевых TikTok-блогов о путешествиях.

На фоне того, как многие популярные туристические направления в Европе захлебываются от толп туристов, путешественники пытаются разыскать альтернативные скрытые жемчужины для отдыха, которые при этом еще и являются бюджетными.

Туристическое издание Travel Off Path выделило четыре волшебных средневековых городка Европы, которые стоит посетить этим летом.

"Если вы планируете насладиться очарованием Старого Света, то, вероятно, первыми на ум приходят такие места, как Франция, Италия и Испания. Как бы великолепно это ни звучало, идиллическое видение Европы с мерцающей Эйфелевой башней и городами в пастельных тонах, которые можно сфотографировать для Instagram, на деле не всегда соответствует реальности, особенно если учесть толпы туристов и истощающие кошелек цены", – отмечает автор материала.

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Впрочем, хорошая новость заключается в том, что в Европе можно открыть для себя гораздо больше, если вы готовы выйти за рамки популярных глянцевых TikTok-блогов о путешествиях.

1. Гданьск, Польша. Этот яркий портовый город недалеко от Балтийского побережья будто сошел с обложки детской книги сказок: он красочный, с восьмиугольными башнями, остроконечными крышами и расписными фасадами. И хотя город был практически полностью отстроен после разрушений временм Второй мировой войны, он все равно источает средневековое очарование.

Что касается цен, Гданьск – один из самых недорогих городов для отдыха в Европе: по данным Budget Your Trip, туристы обычно тратят там 38 долларов на питание, 9,14 долларов на транспорт и 57 долларов на отели в день.

Подробнее об отдыхе в Гданьске читайте в нашем отдельном материале.

2. Брно, Чехия. Большинство туристов отправляются на поиски городских пейзажей, усеянных шпилями, в переполненную чешскую столицу Прагу, однако ее менее известному брату Брно тоже весть что показать. Второй по величине город в стране имеет хорошо сохранившийся старый центр, с мощеными улицами и площадями с кафе, а также множеством примечательных исторических памятников.

По сравнению с Прагой, это относительно доступное по цене направление: сдесь можно уложиться в среднем в 40 долларов на день за еду, в 2,84 доллара за общественный транспорт и 66 долларов за отели.

3. Печ, Венгрия. Это 2000-летний город на юге Венгрии, ведущей свою историю от римского поселения и гордящейся тем, что он является одним из самых ранних центров христианства в Европе: его раннехристианский некрополь IV века является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, включающим сложную систему подземных гробниц, богато украшенных христианскими символами. Тем временем, величественный собор Печа, шедевр романской архитектуры, был возведен в 1009 году.

По оценкам Budget Your Trip, в этом городе на питание уходит примерно 22 доллара в день, 7,95 долларов на дорогу (хотя на самом деле город вполне реально обойти пешком) и 34 долларов за ночь на проживание.

Подробнее об отдыхе в городе Печ читайте в нашем отдельном материале.

4. Тимишоара, Румыния. Самый элегантный город в Западной Румынии, на который сильное влияние оказала австро-венгерская архитектура, возможно, не обладает резкостью Бухареста или привлекательностью Брашова в стиле Брэма Стокера, но у него, безусловно, есть много преимуществ. Старый город Тимишоары вращается вокруг большой центральной площади, окруженной величественными зданиями в мягких тонах Габсбургов с декоративными фасадами и коваными балконами.

Здесь можно довольно сытно питаться всего за 39 долларов в день, тогда как передвижение по городу обойдется всего в 12 долларов на автобусах и Uber, а отели в среднем стоят 50 долларов за ночь.

Как сообщал УНИАН, ранее туристам назвали четыре самых дешевых направления для средиземноморского пляжного отдыха этим летом, где также можно избежать толп.

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