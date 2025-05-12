Среди кандидатов были такие известные авто, как Range Rover, Jaguar E-Type, McLaren F1 и Bentley Blower.

Компактный городской автомобиль Mini признан лучшей машиной, когда-либо построенной в Великобритании. К такому мнению пришла группа автомобильных экспертов, пишет Express.

В целом специалисты протестировали 50 самых известных автомобилей Британии. Среди них были в том числе и довольно дорогие модели - Range Rover, Jaguar E-Type, McLaren F1 и даже исторический Bentley Blower.

Однако в конце концов специалисты решили, что маленький Mini (как в его классическом варианте, так и в более позднем - от компании BMW) заслуживает звания лучшего британского автомобиля.

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Фактически речь идет о двух разных авто, объединенных одним названием.

Первая версия Mini появилась на дорогах в 1959 году благодаря компании British Motor Corporation (BMC). Это был ответ на топливный кризис 1950-х годов. Маленький, но удивительно вместительный, Mini быстро завоевал популярность благодаря своим компактным размерам, маневренности и практичности для городских условий. Автомобиль стал символом британской автопромышленности и модной культуры 1960-х, получив славу не только среди водителей, но и в популярной культуре - в частности, благодаря фильмам и автоспорту.

В 2000-х годах бренд Mini был возрожден немецким автогигантом BMW, который сохранил стиль и дух классического дизайна, но осовременил его в соответствии с новыми стандартами. Новые модели Mini стали больше, комфортнее и богаче технологиями, но все еще узнаваемыми благодаря характерному виду. Сегодня Mini - это не одна модель, а целая линейка машин - от хэтчбеков до кроссоверов - которые сочетают в себе британский шарм и немецкую инженерию.

"Мы считаем, что ни один другой автомобиль британского производства не представляет современную, инновационную и новаторскую автомобильную промышленность Великобритании так, как этот оригинальный маленький автомобиль", - говорят специалисты.

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Напомним, ранее эксперты решили найти лучшую модель Mercedes-Benz. В результате по сумме качеств победил Mercedes-Benz C-Class. Среди прочего специалисты обратили внимание на изящную аэродинамику и впечатляющий интерьер автомобиля.

Второе место среди "Мерседесов" занял E-Class, тогда как на третьей позиции оказался электрический кроссовер Mercedes-Benz EQA.

Также недавно специалисты назвали десять лучших немецких седанов с пробегом "за свои деньги". На первой позиции оказался автомобиль Mercedes-Benz E350 (W212), который, как отмечается, сочетает в себе высокий уровень комфорта и большую мощность.

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