Стилист Галина Денисюк в интервью УНИАН поделилась главными трендами сезона, которые стоит взять на вооружение каждой моднице, и рассказала о "звездной" моде.

Галина, расскажите, что будет в тренде в этом сезоне?

Прозрачные вещи - это не только про сексуальность, но и про свободу. Они позволяют показать немного больше, но оставить интригу. Этим летом особенно актуальны платья-сетки, юбки из органзы, блузы из шифона. Их можно стилизовать с телесным бельем, боди или даже купальником - и вы уже готовы как к городской прогулке, так и к пляжной вечеринке.

Прозрачность работает на контрасте с более грубыми материалами. Например, легкая блуза из сетки плюс джинсы oversize - идеальное сочетание нежности и силы. Также актуальны многослойные образы, где одна прозрачная вещь наслаивается на другую - это выглядит смело, современно и нестандартно. А еще - это способ визуально облегчить образ в жару, не жертвуя стилем.

Видео дня

Также обратите внимание на 3D-цветы. Это не просто украшение, а настоящая кульминация наряда. Они появляются в виде аппликаций на топах, плечах платьев, как броши или даже на поясах. Такие цветы добавляют женственности, гламурного шарма и театральности. В сезоне 2025 они - это не фон, а главный герой образа.

Стоит экспериментировать с масштабом: крупные розы на шее, как у Prada, или минималистичные лепестки на обуви - все уместно. Особенно популярны платья с открытыми плечами, где один объемный цветок заменяет весь декор. Это тренд, который идеально подойдет для фотосессий, вечеринок и даже торжественных событий. Самое главное - соблюдать баланс и не перегрузить образ другими декоративными элементами.

Еще один тренд - платье-комбинация. Оно остается вне конкуренции, его преимущество - в простоте кроя, что позволяет стилизовать его по-разному: в офис, на свидание или на пляж. В сочетании с оверсайз-жакетом или рубашкой получается сдержанный образ, а с босоножками на каблуках - уже вечерний. Сегодня популярны не только классические атласные модели, но и варианты с кружевом, цветные ткани, принты, асимметрия.

Она легко комбинируется с аксессуарами - чокерами, шелковыми платками, массивными серьгами. Летом 2025 стилисты советуют обратить внимание на нежно-голубые, пудровые, лавандовые оттенки, которые смотрятся особенно выигрышно на загорелой коже. Платье-комбинация - это та вещь, которую можно надеть 100 раз и каждый раз выглядеть по-новому.

Шорты любой длины - ультракороткие и элегантные бермуды. Мини-шорты - смелый тренд, который возвращается из 2000-х. Их носят с жакетами, белыми рубашками или оверсайз-футболками. Главное правило - баланс: если шорты открытые, верх должен быть более закрытым. Для тех, кто предпочитает более сдержанный стиль, идеально подойдут бермуды - шорты длиной до колена, с высокой посадкой, из льна или костюмной ткани.

Шорты стали незаменимым элементом гардероба для офиса, отдыха и путешествий. Они не только удобны, но и вариативны в стилизации. Выбирая монохромные бермуды, можно создать даже деловой образ с рубашкой или топом-бюстье. А джинсовые шорты с рваными краями или с вышивкой - идеальный вариант для фестивалей и летних вечеринок.

Белая рубашка - это уже давно не просто классика, в новом сезоне она получает новую жизнь: с вышивкой, декоративными вырезами, объемными рукавами-фонариками или даже с открытой спиной .Это не просто офисная база - это главная вещь образа. Ее можно носить как платье, повязать узлом или накинуть поверх топа, создавая эффект многослойности.

Самые модные варианты - из плотного хлопка, льна или структурной ткани. Белую рубашку легко стилизовать с джинсами, юбками, мини-шортами, комбинезонами. Она отлично работает как на контрасте с прозрачными вещами, так и в рамках монохромных луков. Это тот вариант, который всегда спасет, когда "нечего надеть".

А какие цвета будут на пике популярности?

Нежная пастель - фаворит каждого лета, но теперь к ней добавляются яркие цитрусовые акценты. Лимонный, лаймовый, апельсиновый - цвета, заряжающие энергией и позитивом. Эти оттенки можно носить как в total-луках, так и добавлять в качестве деталей - например, сумку, обувь или маникюр. Комбинация пастельной базы с неоновым акцентом - один из самых горячих миксов сезона.

Особенно актуальны сочетания желтого с сиреневым, мятного с мандариновым, бежевого с лаймом. Такие комбинации выглядят свежими, молодежными и очень летними. Это не только тренд, но и терапия цветом - такие оттенки улучшают настроение и придают уверенности. Если боитесь ярких цветов в большом количестве - начните с небольших акцентов, постепенно увеличивая долю цвета в образе.

Что вы можете сказать об аксессуарах?

В тренде будут металлические аксессуары. Металлик - это не только о вечеринке. В сезоне 2025 аксессуары с блеском становятся ежедневным элементом гардероба. Серебро, золото, бронза - актуальны как в украшениях, так и в деталях одежды. Особой популярностью пользуются массивные серьги-обручи, браслеты-манжеты, цепи с крупными звеньями, а также мини-сумки с глиттером или металлизированной кожей.

Такие элементы добавляют образу завершенности и праздничности даже в повседневной жизни. Металлические акценты можно вписать даже в самую простую комбинацию - белую футболку и джинсы - и она сразу "заиграет".А для более смелых - total-look в серебряном или золотом стиле. Главное - чувствовать меру, потому что металл должен говорить громко, но не перекрикивать все остальное.

Можете дать советы, как скрыть лишний вес, если очень хочется надеть мини-платье?

Платье, которое подходит именно тебе, начинается с выбора правильной ткани и кроя. Для того, чтобы скрыть лишние сантиметры, стоит выбирать ткани, которые хорошо "падают" и не обтягивают. Легкие, струящиеся материалы, такие как шифон, шелк или тонкая шерсть, обеспечат комфорт и приятный вид. Платья со свободным или А-силуэтом помогают создать изящную линию тела, не обтягивая кожу, что позволяет сохранить элегантность и легкость движений. Галина советует также обращать внимание на модели с драпировками или с подчеркнутыми складками, которые добавляют женственности и фигуре более сбалансированного вида.

Темные цвета имеют магическое свойство визуально уменьшать объемы и создавать более стройный силуэт. Оттенки черного, темно-синего, бордового или темно-зеленого помогут скрыть лишние сантиметры и выглядеть более стройно. Но не бойтесь иногда экспериментировать с цветами - добавьте в свой гардероб яркие акценты, но сохраните баланс и не перегружайте образ. Например, можно выбрать платье черного цвета, но добавить цветной пояс или аксессуары, чтобы внести элементы свежести и оригинальности.

Один из лучших способов создать стройный силуэт - это акцент на талии. Платья с поясами или завязками, подчеркивающими естественную линию талии, помогут сделать образ более пропорциональным. Такие детали привлекают внимание к этой зоне, делая ее вид более изящным. Также можно выбрать модели с повышенной талией, которые добавляют фигуре изящества и делают вид стройнее. Драпировки в талии или юбки свободного кроя также могут прекрасно подходить для создания эффекта фигуры песочные часы.

V-образный вырез - это настоящий фаворит, если хотите выглядеть стройнее. Он визуально удлиняет шею и делает образ изящным и легким. Платье с таким вырезом прекрасно подходит для любого типа фигуры, так как позволяет сосредоточиться на верхней части тела и добавляет грации. Если вы хотите еще больше удлинить линию шеи, можно выбрать модель с глубоким вырезом или платье с небольшими драпировками на груди, позволяющие создать плавный переход между верхней и нижней частями образа.

Выбор правильного размера - это ключ к успеху. Платье, которое подходит точно по фигуре, позволит избежать ощущения "перезагруженности" или слишком большого пространства. Нужно искать баланс между комфортом и стилем - платье не должно быть слишком обтягивающим или чрезмерно свободным. Выбор соответствующего размера позволяет не только подчеркнуть изгибы, но и чувствовать себя в нем уверенно, а это, безусловно, делает любой образ безупречным.

Завершите свой образ правильными аксессуарами. Длинные серьезные ожерелья, цветные браслеты или стильные сумки могут стать прекрасными элементами, которые акцентируют внимание на ваших достоинствах. Выбирайте аксессуары, которые дополняют общий образ и не перегружают его, что позволяет создать гармоничный и стильный вид.

Кто, по вашему мнению, из украинских селебритиз лучше всего чувствует тренды?

Сегодня быть звездой - это не только про голос, талант или актерскую игру. Это еще и про умение держать руку на пульсе трендов, выглядеть "уместно" на каждом светском мероприятии и даже в повседневной жизни.

Надя Дорофеева - одна из тех, кто органично сочетает стиль большого города с эстетикой улиц Лос-Анджелеса или Берлина. Она умеет быть разной, но всегда уместной: от оверсайз пиджаков с байкерскими шортами - до вечерних платьев из кожи или латекса, которые идеально подчеркивают фигуру. Ее образы - это всегда игра с фактурами: джинс, кожа, деним, прозрачные ткани, хлопок, которые сочетаются неожиданно, но логично.

Особенно достойны внимания ее streetstyle-выходы: шапка-бини, широкие брюки-карго, обувь на платформе, маленькая сумка и очки-котики - и это уже новый moodboard для Instagram. Ее сильная сторона - умение выглядеть актуально, но не клишированно. Надя - из тех артисток, которые не нуждаются в лишнем глянце, потому что ее стиль и есть тот самый fashion-блеск.

Анна Тринчер - это воплощение нового поколения, которое живет на стыке поп-культуры, YouTube-эстетики и digital-гламура. Ее стиль - это взрыв цветов, фактур, образов, которые меняются так же стремительно, как тренды в ленте TikTok. Она смело носит микро-юбки, топы на одной бретели, блестки, кристаллы, но не забывает и о женственности: платья с открытыми плечами, корсеты, кружево - все это в ее арсенале.

Особенность Анны - в умении быть яркой без пошлости. Она может надеть образ из нескольких сильных элементов: блестящее платье, цветной мейкап, объемные украшения - и при этом выглядеть как героиня клипа, а не карнавала. Ее стилистические решения - это всегда о визуальном шоу, которое хочется рассматривать. Она экспериментирует, играет, рискует - и именно поэтому попадает в топы трендов среди молодежи.

KOLA - артистка, чей стиль построен не на громкости, а на чувстве вкуса. Она мастерски балансирует между классикой и современностью, выбирая вещи, которые не кричат, а звучат. Ее любимые образы - это монохромные костюмы в нюдовых или светлых оттенках, длинные пальто с идеальным кроем, лаконичные платья со спущенными плечами или тонкими бретелями.

В повседневной жизни она выбирает спокойные образы: брюки-палаццо, тонкие свитера, белые кеды или лоферы, базовую рубашку. KOLA - это типаж "less is more": у нее нет большого количества украшений, но один акцент - серьги-кольца или четкая линия губ - делает образ завершенным. И еще важно: она не "играет" стиль, она его живет. Ее образы - это комфорт, уверенность и чистота. И да, именно она заставляет минимализм снова звучать громко.

Тина Кароль - звезда, которая не меняет стиль каждый сезон, а создала свой собственный модный код: красный цвет, классика с эротическим подтекстом, силуэт "песочные часы", подчеркнутая талия, шелковые ткани. Она не боится выглядеть женственно в то время, когда многие выбирают оверсайз. И именно поэтому ее стиль имеет такой эмоциональный эффект: он чувственный, визуально сильный и узнаваемый.

На сцене она часто появляется в платьях, которые буквально лепятся по телу, с глубокими вырезами на спине или груди. В повседневной жизни - кашемировое пальто, высоченные каблуки, total white или total black. Она не гонится за каждым новым трендом, но умеет выбрать те элементы, которые подчеркнут ее стиль. Тина - символ украинской элегантности, которая не боится быть яркой, но всегда держит меру.

Злата Огневич - это украинская версия богемной красавицы: платья в пол, цветочные принты, легкие шифоновые ткани, акценты на натуральность и деталях.Она часто выбирает вещи, которые имеют этнические оттенки - вышивку, орнаменты, природные цвета: песочный, зеленый, кремовый. Ее образы - это стиль для тех, кто хочет видеть в моде мягкость, эмоцию и вдохновение.

Она не боится появляться в винтажной или ручной одежде, часто поддерживает украинских дизайнеров. Ее украшения - это этника, жемчуг, цепи, но всегда с чувством вкуса. Даже макияж и прически у Златы - часть этой концепции: легкие волны, нюдовые тени, светлое свечение на коже. Она выглядит как героиня из поэтического фильма, но при этом совсем не оторвана от реальности - а наоборот, добавляет ей красоты.

Кого из мировых фэшн-дивов вы можете выделить?

Zendaya - это больше, чем просто актриса или певица. Она стала символом перемены в современной моде, когда красота и высокий стиль идеально сочетаются с доступностью и человечностью. Она не боится экспериментировать, и каждый ее выход на красный ковер - это произведение искусства, сочетающее классическую элегантность с современными трендами. От роскошных платьев Valentino на важных событиях до повседневных образов в джинсах и простых футболках - каждый ее лук показывает, как можно быть привлекательной и оставаться собой.

Ее способность превращать любой элемент гардероба в культовый предмет - это результат не только безупречного вкуса, но и умения интерпретировать моду так, чтобы она работала на ее личность. Идеальный пример того, как можно носить даже сложные бренды, но при этом выглядеть естественно. В этом ее сила - Zendaya стала голосом нового поколения, для которого мода - это не просто вещи, а способ самовыражения.

Rihanna не просто создает тренды, она меняет культуру. И это касается не только ее музыки, но и стиля, который она представляет. Ее образы нельзя сравнить с другими - они всегда выражают смелость и решительность. Она начала свою карьеру как певица, а теперь является непревзойденной бизнесвумен, которая задает тон индустрии моды, косметики и даже моды для беременных.

Каждый ее публичный выход - это целый перформанс, и она делает выглядеть даже одеяла как стильный модный тренд. Беременность стала для Рианны не просто периодом ожидания, а еще и возможностью добавить новый акцент к модным тенденциям: ее открытое ношение живота было революционным. Она доказала, что стиль может быть не только об элегантности, но и о выражении себя без ограничений. Она не следует моде - она ее создает.

Белла Хадид - это икона стиля, которая умеет сочетать элементы прошлого с современными трендами. Ее гардероб - это целый архив моды 2000-х, который она переносит в настоящее. От микро-сумок до бедренных джинсов, от кепок до Ugg - эти вещи теперь стали знаковыми не только из-за их популярности в модных кругах, но и из-за того, что Белла умеет носить их с таким шармом, что невозможно не обратить внимание.

Она с легкостью оживляет модные тренды прошлых десятилетий, адаптируя их под свою личность. Белла не просто модель - она диктует, что носить и как носить. В ее образах есть и элегантность, и небрежная привлекательность, и это сочетание делает ее самой популярной фэшн-иконой для тех, кто хочет выглядеть модно, не тратя на это много усилий.

Дуа Липа - это одна из тех звезд, которая обладает способностью не просто следить за модными веяниями, но и быть в авангарде. Ее стиль - это сочетание неонового цвета, футуристических силуэтов и спортивного шикарного вида, который появился на подиумах благодаря ей. Дуа может надеть самое рискованное, от ярких брюк до кожаных курток, и каждый ее лук становится эталоном стиля для молодых людей.

Она умеет носить самые яркие и сложные наряды, и при этом выглядеть абсолютно естественно. Ее стиль - это не просто внешность, это энергетика, которая отражает дух современной молодежи, стремящейся быть оригинальной. Ее инфлюенс на модный мир невозможно переоценить, и именно поэтому каждый ее выход - это событие.

Кайли Дженнер - это женщина, которая буквально сделала Instagram своим домом. Она задала новый стандарт красоты и стиля, который стал идеалом для тысячи подписчиц. От гламурных bodysuits до стильных мокрых причесок, от латекса до спортивных костюмов - ее стиль всегда с огоньком. Она смогла превратить соцсеть в свою платформу для модных инноваций, установив новые тренды в красоте и моде.

Кайли не просто экспериментирует с одеждой, она создает новые стандарты. Ее стиль - это заявка на то, что Instagram может быть не только местом для фотографий, но и для установления новых правил игры в моде.

Корейская звезда Rosé из BLACKPINK - это сочетание нежности и высокой моды. Она доказала, что можно быть элегантной, не теряя свою индивидуальность. В ее гардеробе - всегда изысканные пальто Chanel, классические платья, черные элементы, которые сочетаются с модерновыми аксессуарами. Rosé показывает, как можно быть частью поп-культуры и одновременно оставаться эталоном элегантности.

Ее стиль на улицах Лос-Анджелеса или на сцене BLACKPINK - это всегда гармония, простота, которая сочетается с безупречной стильностью. Она доказывает, что с правильным подходом даже простой свитшот может стать элементом гламурного образа. Rosé - это тот голос K-pop, который сочетает культурные традиции с высокой модой, и ее луки становятся отражением этой уникальной идентичности.