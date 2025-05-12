Блогерша Анна Алхим, которая недавно разозлила пользователей сети поведением на праздновании крещения детей своей коллеги Стаси Макеевой, продолжает возмущать украинцев. На этот раз она показала совместное фото с бьюти-блогером Игорем Синяком, который сменил украинское гражданство на российское.
Этот снимок в одном из заведений Франции опубликовала сама Алхим на странице в TikTok. К слову, Игорь, который родился в Краматорске, заявлял ранее, что не будет поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией, чтобы не иметь проблем в стране-агрессоре.
Реакция сети
Украинцы возмутились такой компании и написали комментарии под фото Алхим с Синяком:
- "Это фото подтверждает, кто она такая"
- "Просто собери вещи и уезжай. Уже очень близок момент, когда твои высказывания и выходки наберут критической массы и наступит ответственность"
- "Это жесть!"
- Алхим пробивает очередное дно, следующая фотка будет с кем? С Киркоровым или Басковым? А может с Путиным?".
К слову, Анна Алхим неоднократно попадала в громкие скандалы. Она публично называла российского диктатора "красавчиком" и подчеркивала, что считает его самым влиятельным "политиком" на планете. Также блогерша отказывается говорить на украинском языке и продолжает вести свой блог на русском.
Напомним, ранее скандальная блогерша Анна Алхим возмутила высказыванием об украинской музыке.