Она пока не отреагировала на негативные комментарии под фото.

Блогерша Анна Алхим, которая недавно разозлила пользователей сети поведением на праздновании крещения детей своей коллеги Стаси Макеевой, продолжает возмущать украинцев. На этот раз она показала совместное фото с бьюти-блогером Игорем Синяком, который сменил украинское гражданство на российское.

Этот снимок в одном из заведений Франции опубликовала сама Алхим на странице в TikTok. К слову, Игорь, который родился в Краматорске, заявлял ранее, что не будет поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией, чтобы не иметь проблем в стране-агрессоре.

Реакция сети

Украинцы возмутились такой компании и написали комментарии под фото Алхим с Синяком:

Видео дня

"Это фото подтверждает, кто она такая"

"Просто собери вещи и уезжай. Уже очень близок момент, когда твои высказывания и выходки наберут критической массы и наступит ответственность"

"Это жесть!"

Алхим пробивает очередное дно, следующая фотка будет с кем? С Киркоровым или Басковым? А может с Путиным?".

К слову, Анна Алхим неоднократно попадала в громкие скандалы. Она публично называла российского диктатора "красавчиком" и подчеркивала, что считает его самым влиятельным "политиком" на планете. Также блогерша отказывается говорить на украинском языке и продолжает вести свой блог на русском.

Напомним, ранее скандальная блогерша Анна Алхим возмутила высказыванием об украинской музыке.

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