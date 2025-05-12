За первый квартал сеть ОККО заплатила в госбюджет более 5 миллиардов гривень налогов

В пересчете же на 1 АЗК ОККО месячный показатель уплаты налогов вырос в первом квартале-2025 до 743,49 тысячи гривень

За январь-март 2025 года группа ОККО перечислила в государственный бюджет и фонды 5 миллиардов 198 миллионов гривень налогов. Это на 12,5% больше, чем было уплачено за первый квартал 2024 года. Об этом сообщается на сайте ОККО.

В частности, 4 миллиарда 386 миллионов гривень было уплачено на таможню при импорте товаров, а 892 миллиона гривень – непосредственно с операционной деятельности группы. Показатель уплаты налогов в пересчете на 1 литр реализованного топлива составил в первом квартале 2025 года 2,77 грн/л, год назад было 2,71 грн/л. В пересчете же на 1 АЗК ОККО месячный показатель уплаты налогов вырос в первом квартале-2025 до 743,49 тысячи гривень. Год назад было 728,01 тысячи гривень.

Существенный рост продемонстрировали и суммарные показатели уплаты единого социального взноса (ЕСВ), налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и военного сбора (ВС). В первом квартале 2025 года на каждого работника ОККО приходилось ежемесячно 12 158 гривень таких платежей. В первом квартале 2024 года сумма составляла 9 212 гривень.

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"Кроме уплаты налогов, а это только за последние три года суммарно – 49,1 миллиарда грн, мы активно инвестируем в страну: привлекаем собственный и западный капитал для создания новой инфраструктуры и рабочих мест вне рынка топливного ритейла. При этом мы редко говорим о потерях. А это по состоянию на сегодняшний день в товаре, активах и основных средствах уже более $100 млн. В этом году враг атаковал Одесскую нефтебазу, где хранился наш ресурс, в прошлом – мы потеряли четыре нефтебазы. Понятно, что каждый бизнес сейчас работает в сложных условиях, но все мы имеем такую возможность благодаря ВСУ, – комментирует вице-президент ОККО по финансам Назар Купыбида. – Собственно, еще одно важное для нас направление, куда мы системно вкладываем средства, – усиление нашей армии оружием и техникой. В рамках совместной с фондом "Повернись живим" инициативы ОКО за ОКО мы уже обеспечили подразделения ВСУ разведтехникой, пехотным вооружением, комплексами "Пульстрон", сейчас развернута уже 4 волна этой инициативы – усиливаем Дронопад, также бесплатно угощаем военнослужащих на прифронтовых АЗК. Суммарно на эти нужды, а также на восстановление страны и создание безбарьерного общества мы уже направили 2,5 млрд грн и продолжаем это делать дальше".