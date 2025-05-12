Блогер и певица ANGELA в интервью УНИАН рассказала о своем отношении к скандальной Анне Алхим, о Потапе и Насте Каменских, о мужчинах-беглецах, и о том, почему не участвовала в талант-шоу.

Украинская певица ANGELA - не из тех, кто молчит. В эксклюзивном интервью УНИАН она откровенно прокомментировала громкие скандалы в шоу-бизнесе: четко высказалась о блогерше Анне Алхим, прокомментировала языковой вопрос, поддержала Тину Кароль и рассказала, почему не участвует в "хайповых" проектах. Более того - призналась, как живет на две страны, реагирует на обстрелы и почему считает, что сейчас не время для таких шоу, как "Холостяк".

Вы часто в своих социальных сетях комментируете события, которые происходят в шоу-бизнесе. Давайте более подробно поговорим об этом. Недавно разгорелся скандал вокруг блогера Анны Алхим. Сеть поделилась на два лагеря - кто-то ее поддерживает, а кто-то - хейтит. На чьей вы стороне?

Я не слежу за Алхим и даже не планирую. Для меня она - пример того, как хайп и провокации заменяют содержание. Танцы под российские треки, кривляния на камеру, скандалы - это не мой уровень. Я не поддерживаю подобное поведение и считаю, что сейчас все должны осознавать ответственность за свой публичный образ, особенно во время войны.

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Это очень обидно, особенно в стране, которая ежедневно теряет своих лучших людей на фронте. Я считаю, что каждое публичное лицо должно сейчас понимать свою ответственность. Потому что влияние - это не только количество подписчиков. Это о том, что ты транслируешь, какие смыслы доносишь, что за тобой остается.

По Мандзюк - я не со всем согласен в ее подаче, но я уважаю ее четкую украинскую позицию. Мне близко, что она не боится называть вещи своими именами и не играет на два фронта. Поэтому если выбирать - я больше на ее стороне, хотя и не поддерживаю, когда женщины в публичном пространстве раздирают друг друга. У нас и так много врагов, чтобы еще ссориться между собой.

Как относитесь к тому, что Мандзюк якобы набрала подписчиков благодаря гивам у россиян? Именно такая информацияпоявилась после ее скандала с Алхим.

Если это действительно так - то, честно говоря, это очень расстраивает. Потому что одно дело - говорить правильные вещи на камеру, позиционировать себя как патриотку, борчиню, ту, что за правду, а совсем другое - строить свою аудиторию на людях, которые являются частью страны-агрессора. В нашем обществе сейчас очень важно быть искренним не только на словах, но и в действиях. Иначе это вызывает сомнения, даже если в целом твои месседжи правильные.

Особенно отвратительно, когда украинские публичные лица одновременно говорят о потерях, о войне, о боли - и при этом не гнушаются тем, чтобы "засветиться" у россиян. Это, знаете, как одной рукой поддерживать Украину, а другой - здороваться с ее врагами. Так не должно быть. Мы или держим линию четко, или тогда не удивляйтесь, что общество начинает терять доверие.

А вы участвовали в гивах с россиянами или российской аудиторией?

Нет, ни разу, и не планирую участвовать в этом. Для меня это вопрос не только профессиональной этики, но и личных убеждений. Как украинка, я не могу идти на компромисс с собственными принципами. Позиция, которую я занимаю, - это то, что я никогда не буду участвовать в любых проектах или мероприятиях, которые имеют целью завоевание популярности за счет российской аудитории. Ведь мы сейчас переживаем войну, борьбу за свою свободу, независимость, и я считаю, что каждый из нас должен осознавать свою роль в этом процессе.

Гивы с россиянами - это не просто неудобство, это прямое влияние на нравственность. Как можно участвовать в подобных проектах, если мы пытаемся противостоять войне, которая ведется не только на фронте, но и в информационной сфере? Это парадокс - выступать за мир, за независимость, за Украину и одновременно проводить совместные акции с людьми, которые являются частью того самого информационного пространства, которое ведет агрессию против нас.

Моя позиция по этому поводу абсолютно четкая: я являюсь частью украинской нации, и я никогда не буду поддерживать или легитимизировать даже малейшие взаимодействия с врагом. Поэтому гивы с русскими или российской аудиторией - это не мое. И я призываю всех быть внимательными, с кем мы взаимодействуем в такие сложные времена, ведь даже маленькая сдача может иметь серьезные последствия.

Давайте еще поговорим о вашем отношении к беглым мужчинам. Например, Юлия Санина откровенно рассказала, что ее муж живет за границей с начала большой войны. Она сказала, что благодарна Богу за то, что ее семья не видела всех ужасов.

Это очень сложный и болезненный вопрос. Я уважаю Санину как певицу, она действительно мощная артистка, но когда женщина открыто говорит о том, что ее муж уехал во время войны и решил не возвращаться, это действительно вызывает вопросы. Я, как мама, женщина, гражданка Украины, очень тяжело воспринимаю такую ситуацию. Ведь каждый день наши ребята и мужчины рискуют своей жизнью, защищая нашу землю, а кто-то просто решает остаться за границей. Это больно, когда видишь, что для кого-то приоритеты смещаются в сторону комфорта и безопасности, когда их страна переживает самые страшные времена в истории.

Еще и дополнительная ситуация, которая стала известна в соцсетях: блогеры активно сплетничают, что муж Саниной приобрел недвижимость в Испании, ему хорошо живется, и он прекрасно себя чувствует в той стране. Это создает дополнительное напряжение и сомнения у тех, кто следит за этой ситуацией. Мы все хотим верить в подлинность и преданность наших публичных лиц, но когда подобные подробности появляются в медиа, то это вызывает много вопросов и заставляет задуматься. Для меня лично это очень больно. Моя страна переживает катастрофу, и мы, украинцы, должны быть вместе, поддерживать друг друга, а не искать место для побега.

А вы жили за границей во время полномасштабной войны? Как складывалась ваша жизнь, были ли трудности?

Да. Я живу между Украиной и Грецией, в Афинах. Это не побег - это возможность дать детям безопасную жизнь и одновременно работать на международном уровне. Но сердце мое всегда в Украине. Я туда постоянно возвращаюсь, помогаю, выступаю, живу.

Сначала трудно было даже представить, что война в Украине стала реальностью. Здесь, за границей, мы были свидетелями того, как наши родные, друзья и близкие непосредственно переживали тяжелые моменты войны, а мы только могли поддерживать их эмоционально. Нужно было постоянно держать себя в руках, понимая, что нет возможности быть физически там, чтобы помочь. Сложнее всего было пережить ощущение отчужденности, когда ты далеко от дома, но сердце остается там, и каждый день наблюдаешь за новостями, которые приносят боль и большие страхи.

Иногда приходилось чувствовать себя чужим на чужой земле. Как бы ты ни был принят, это все равно не твое. Задавалось вопросом, как правильно совместить два мира: тот, где ты сейчас, и тот, в котором находятся твои родные, и где ты росла, где твоя душа. Жить в другой стране во время войны не легко, но этот период стал настоящим тестом на терпение, силу духа и способность поддерживать родных на расстоянии.

Как относится диаспора к войне в Украине?

Диаспора в разных странах, где я находилась, относится к войне в Украине очень чутко. Этот вопрос не проходит мимо ни одного украинца за рубежом. Большинство людей старается помогать, каким бы способом могли. Они организовывают акции поддержки, благотворительные мероприятия, сбор средств и гуманитарной помощи. Многие из них активно выходят на протестные акции, чтобы привлечь внимание к тому, что происходит на нашей земле, потому что они не забывают, откуда родом, и чувствуют боль вместе с нами. Кроме того, диаспора активно способствует распространению правды о том, что происходит в Украине, помогая иностранным СМИ понять реальное положение дел, не искажая ситуацию.

Но есть и сложности, в частности из-за того, что многие иностранцы имеют достаточно поверхностное представление о войне в Украине. Диаспора сталкивается с необходимостью постоянно объяснять ситуацию и разъяснять, почему это важно для всего мира, а не только для Украины. Однако, большинство людей за рубежом активно поддерживают Украину и пытаются быть информированными. Важно, что мы можем полагаться на диаспору как на мощную силу, которая может создавать влияние на международную политику и менять отношение к войне.

Как иностранцы реагируют на войну в Украине?

Иностранцы в основном реагируют на войну в Украине с большой эмоциональной поддержкой. Многие не могут понять, как такое может происходить в XXI веке, когда мир был уже, казалось бы, сознательный восстановления мира и взаимопонимания. Они восхищаются героизмом украинцев, нашей отвагой и стойкостью. Однако, среди иностранцев есть также определенное количество людей, которые, к сожалению, не в полной мере осознают всю сложность ситуации и могут воспринимать ее через призму собственных политических предпочтений или из-за отсутствия достаточной информации.

Чаще всего иностранцы, с которыми я общалась, поражены нашей решительностью и способностью выстоять в самые трудные моменты. Многие считают, что Украина - это символ борьбы за свободу и независимость, и готовы поддерживать нашу страну, чтобы мы могли выстоять и восстановить мир. В некоторых случаях, мы, как украинцы, должны быть готовы разъяснять ситуацию, объяснять, почему мы так боремся, и почему важно быть на нашей стороне.

Когда вы находитесь в Украине, как относитесь к обстрелам? Ходите ли в укрытие?

Я часто бываю в Украине, в основном в Киеве или в пригородах. Киев - это мое сердце, но с начала войны жизнь здесь изменилась, и обстрелы стали реальностью, с которой мы вынуждены жить каждый день. Сначала, конечно, было очень тяжело, страшно, когда слышать сирены, когда ты не знаешь, будешь ли ты в безопасности в следующие минуты. Но со временем это стало частью нашей жизни. Я стараюсь быть сильной и для себя, и для детей, потому что самое важное - их безопасность.

Каждый раз, когда слышим сирену, я мгновенно реагирую. Если есть возможность, мы идем в укрытие. Но, к сожалению, не всегда есть время или возможность добраться до укрытия вовремя. Иногда ты просто прижимаешь малых к себе, обнимаешь их и молишься, что все будет хорошо. Это страшно, потому что ты не можешь гарантировать им безопасность. Ты просто стараешься быть в полной готовности к любому сценарию, но в то же время стараешься не показывать страх, чтобы они не почувствовали паники.

Мы не можем изменить эту ситуацию, но мы должны оставаться сильными, потому что наши дети наблюдают за нами, и они учатся у нас, как реагировать на сложные обстоятельства. Как бы страшно ни было, я не из тех, кто убегает. Я из тех, кто держится и борется - несмотря на все трудности, несмотря на все вызовы. Это важно для меня, потому что я понимаю, что для моих детей - это урок мужества, а для меня это - мой долг быть с ними в самые тяжелые времена, поддерживать их, даже когда сердце сжимается от страха.

Сейчас вы не только блогер с многомиллионной аудиторией, но и певица. Расскажите, участвовали ли вы в талант-шоу типа "Голос країни", "X-Фактор", "Україна має талант"?

Нет, я не участвовала в таких талант-шоу, и этот выбор был для меня абсолютно сознательным. Я решила не участвовать в таких проектах, поскольку считала, что мой путь будет другим. Моя карьера развивалась через модельные конкурсы, подиумы, фотосессии, международные съемки - все это принесло мне большой опыт. Именно этот путь дал мне невероятно ценные уроки. Модельный мир очень жесткий и конкурентный, но именно он дал мне дисциплину, выдержку и возможность понять, как быть сильной личностью. Это стало основой моих дальнейших шагов в творческой карьере. Я научилась справляться с трудностями, работать в условиях стресса, и этот опыт сформировал мою устойчивость. Для меня это была лучшая среда для развития, поэтому я не чувствовала необходимости участвовать в таких шоу, как "Голос страны" или "X-Фактор".

Кстати, "Х-Фактор" смотрели все, и он сформировал целое поколение артистов.

"X-Фактор" действительно стал этапом в развитии украинской музыкальной индустрии, и многие артисты, которые стали известными благодаря этому шоу, действительно повлияли на музыкальную культуру нашей страны. Я также его смотрела, как и большинство украинцев того времени. Это было явление, которое объединяло нацию вокруг определенной идеи, и многие молодые таланты получили возможность показать себя. Но если посмотреть на ситуацию сейчас, то возникает разочарование из-за того, что некоторые судьи, которые были очень популярны, потом выбрали путь предательства.Серега, Соседов - это были люди, которые пользовались всеми благами украинского шоу-бизнеса, зарабатывали огромные деньги, приобретали популярность, а потом предали Украину. Это горько, это даже трудно описать словами. Они пошли на сторону России, и это для меня - большой удар. Украина дала им все, они стали популярными благодаря нашей стране, а они просто пошли на продажу. Это не просто предательство - это отвратительно. Больно, что многие люди, которые когда-то имели популярность и поддержку в Украине, теперь оказались беспринципными, и, к сожалению, это оставляет ощущение большого разочарования.

Как относитесь к другим судьям - например, Дубцовой или Елке, которые также перешли на сторону врага?

Что касается Дубцовой, то к ней я отношусь, скорее, нейтрально. Она сильная вокалистка, без сомнения. Ее талант заслуживает уважения, но лично мне она никогда не была близка. Ее музыка и ее стиль - это не совсем то, что меня вдохновляет. Она выполняла свою роль в шоу, но для меня это не тот образ, к которому я бы могла испытывать особую привязанность. Что касается Елки, то здесь уже сложнее. Она долго позиционировала себя как украинка, выступала на разных платформах, говорила о том, что она поддерживает Украину, но сейчас ее молчание очень горькое. Она молчит, когда наша страна страдает, когда каждый день люди гибнут на фронте.

Молчание - это также определенная форма предательства. Если ты не выражаешь своей поддержки, когда твоя страна находится в кризисе, когда ты молчишь, когда твои люди страдают, то это однозначно ставит тебя на сторону агрессора. Это очень трудно воспринимать, особенно если раньше ты была таким сильным голосом.

Имели ли вы опыт сотрудничества с Тиной Кароль? Что можете сказать о ее характере - действительно ли она такая, как о ней говорят в кулуарах?

Лично я не имела глубокого сотрудничества с Тиной Кароль, но мы часто пересекались на различных мероприятиях и, скажу честно, мое впечатление от ее личности очень положительное.В кулуарах ее часто называют "лисой" из-за ее стратегического подхода, способности контролировать ситуацию и своей самодисциплины. Это часто воспринимается как холодность или отчужденность, но я считаю, что это скорее о ее профессионализме.

В шоу-бизнесе, где на каждом шагу есть конкуренция, важно быть сильной личностью. Тина всегда на высоте и не позволяет себе слабостей. Она чрезвычайно амбициозная и умная, что помогло ей оставаться одной из самых успешных артисток в Украине. Ее способность держать себя на пике карьеры и стойкая позиция по поддержке Украины вызывают большое восхищение. Она заслуживает уважения за свои принципы и позицию в такие сложные времена. Поэтому я, безусловно, могу сказать, что ее характер не такой, как могут о ней говорить, но это ее способ защиты и самовыражения.

Уже несколько лет ходят слухи о разводе Потапа и Насти Каменских. Владеете ли вы какой-то информацией относительно их отношений?

Честно скажу - я не фанатка сплетен, особенно когда речь идет о личной жизни. Отношения - это всегда очень тонкая тема, и посторонним людям лучше держаться на расстоянии. Но в нашем обществе, особенно когда речь идет о публичных людях, интерес к таким темам неизбежен. Потап и Настя - это пара, которую знали и любили много лет. Их история казалась сказочной: совместная сцена, искренние эмоции, любовь, которую не скрывали.

Но в определенный момент все изменилось. Сначала Потап реже стал появляться вместе с ней, потом Настя начала публиковать более личные и даже несколько грустные тексты. Люди начали замечать отдаление. Я не могу утверждать, что слухи - это правда, но если это действительно так, то мне искренне жаль. Они были сильной парой, которой многие восхищались.

Но стоит помнить: мы видим только фасад, публичную картинку. За закрытой дверью может быть совсем другая реальность. Идеализировать отношения - это ловушка. Даже самые успешные люди имеют проблемы, кризисы, испытания. Если они решили разойтись - это их выбор. Главное - делать это с достоинством. Я не осуждаю, потому что каждый имеет право на новую страницу в жизни.

Сейчас вся страна наблюдает за развитием 14 сезона шоу "Холостяк", главным героем которого стал Тарас Цимбалюк. Как вы относитесь к его персоне, учитывая, что он был в эпицентре скандала с русской музыкой.

Я очень возмущена таким выбором. Это настоящий скандал, и это тяжело воспринимать. Когда человек, который во время войны продолжал развлекаться под российские песни, становится главным лицом шоу, которое получает такую популярность, это выглядит как настоящее пренебрежение всего, что происходит в стране. Это неприемлемо, извините, но когда ты предаешь свою страну, а потом становишься лицом популярного шоу, это выглядит как деградация, как нарушение всех моральных норм. Нам нужно больше внимания уделять людям, которые действительно имеют четкую позицию, которые не боятся высказывать свое мнение и поддерживать свою страну в такое трудное время. Нам не нужны новые "герои", которые просто хотят привлечь внимание. Мы должны поднимать на пьедестал людей с высокими моральными ценностями, а не тех, кто не может определить, где грань между предательством и развлечениями.

И вообще - уместно ли сейчас снимать "Холостяка"?

Для меня абсолютно неуместно снимать такое шоу в это время. И это не просто мое мнение - это четкое "нет" со всеми возможными аргументами.Когда каждый день наши ребята рискуют жизнью на фронте, когда люди в Украине вынуждены прятаться от обстрелов в подвалах, когда у нас каждый день есть потери, мы снимаем шоу, которое должно быть о любви и романтике в условиях, где ничего не напоминает реальность? Это абсолютно неприятно и даже неуместно. Такое шоу сейчас - это либо бегство от реальности, либо полное отсутствие эмпатии. Когда ты видишь, как наша страна переживает тяжелейшие времена в истории, и при этом снимается программа, которая предлагает людям заниматься бытовыми вещами, которые не имеют никакой связи с тем, что реально происходит, это выглядит как неуместное развлечение. Время сейчас совсем другое, и такие шоу точно не соответствуют современным реалиям. Это мое четкое убеждение, и я верю, что сейчас нам нужно поддерживать те проекты, которые отражают актуальные проблемы, а не избегать реальности.