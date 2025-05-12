Температура на почве упадет до 0°...-3°.

Ближайшей ночью в Украине ожидаются заморозки на почве. Под ударом непогоды окажутся девять областей. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"Ночью 13 мая в западных и Винницкой областях на поверхности почвы заморозки 0...-3°", - прогнозируют синоптики.

В указанных областях объявлен I уровень опасности, желтый.

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По прогнозу, завтра в Украине ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, а днем пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью составит +2°...+7°, в западных и Винницкой областях на поверхности почвы заморозки 0°...-3°. Днем столбики термометров покажут +10°...+15°. На юге и востоке страны ночью +4°...+9°, а днем воздух прогреется до +13°...+18°.

На высокогорье Карпат ночью без осадков, а днем ожидается небольшой дождь. Температура ночью около 0°, днем повысится до +5°...+10°.

Погода в Украине - прогноз на неделю

В ближайшие дни в Украине прогнозируется прохладная и нестабильная погода с дождями. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, в нашу страну будет поступать холодный воздух с севера Европы. Как результат, во второй декаде мая на большей части территории Украины будет преобладать влажная и прохладная погода, а температурные показатели будут на 4-8 °C ниже средних климатических значений.

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