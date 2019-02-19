Без Украины нет Европы - Туск

Президент Европейского Совета Дональд Туск отметил, что нет справедливой Европы без независимой Украины, как и нет безопасной Европы без безопасной Украины.

Президент Европейского Совета Дональд Туск убежден, что без Украины нет Европы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Туск сказал во время выступления на заседании Верховной Рады в связи с пятой годовщиной с начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

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"Часто повторяю своим коллегам в Брюсселе: не учите их (Украины - УНИАН) быть Европой, - учитесь у них, что такое Европа", - отметил Туск.

"Позвольте мне повторить слова, с которыми я когда-то обратился к лидерам Европейского Союза: только тот, кто солидарен с Украиной, имеет право называться европейцем. Кто готов продать Украину - продает будущее Европы", - добавил он.

По словам Туска, не случайно, что "часто те политики, которые ставят под сомнение европейскую интеграцию, прибегают к тому, что ставят под сомнение и целостность Украины".

"Скажи, что думаешь об Украине, и я буду знать, что думаешь о Европе", - добавил президент Европейского Совета.

Туск отметил, что когда Польша начинала свой путь в Европу, Папа Римский Иоанн Павел II сказал миру, что "нет справедливой Европы без независимой Польши".

"Здесь и сейчас хочу сказать, что нет справедливой Европы без независимой Украины. Нет безопасной Европы без безопасной Украины. А проще говоря: Нет Европы без Украины", - подчеркнул он.