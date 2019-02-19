Без Украины нет Европы - Туск
Президент Европейского Совета Дональд Туск убежден, что без Украины нет Европы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Туск сказал во время выступления на заседании Верховной Рады в связи с пятой годовщиной с начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.
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"Часто повторяю своим коллегам в Брюсселе: не учите их (Украины - УНИАН) быть Европой, - учитесь у них, что такое Европа", - отметил Туск.
"Позвольте мне повторить слова, с которыми я когда-то обратился к лидерам Европейского Союза: только тот, кто солидарен с Украиной, имеет право называться европейцем. Кто готов продать Украину - продает будущее Европы", - добавил он.
По словам Туска, не случайно, что "часто те политики, которые ставят под сомнение европейскую интеграцию, прибегают к тому, что ставят под сомнение и целостность Украины".
"Скажи, что думаешь об Украине, и я буду знать, что думаешь о Европе", - добавил президент Европейского Совета.
Туск отметил, что когда Польша начинала свой путь в Европу, Папа Римский Иоанн Павел II сказал миру, что "нет справедливой Европы без независимой Польши".
"Здесь и сейчас хочу сказать, что нет справедливой Европы без независимой Украины. Нет безопасной Европы без безопасной Украины. А проще говоря: Нет Европы без Украины", - подчеркнул он.