Вместо круглосуточного домашнего ареста нардепу запретили выходить из дома ночью, когда и так действует комендантский час.

Народному депутату Украины Николаю Тищенко и бывшему полицейскому Богдану Писаренко назначили меры пресечения в виде ночного домашнего ареста до 12 июля по делу о нападении на бывшего военного.

Как отмечает "Суспільне", в Шевченковском районном суде Днепра продолжилось заседание по делу Тищенко и Писаренко, которых обвиняют в незаконном лишении свободы бывшего бойца спецподразделения "Кракен" Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Суд перешел к рассмотрению дела по существу. Прокурор Яков Слюсаренко подал ходатайство о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста для обоих обвиняемых. Предыдущий срок истекает 21 мая.

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В то же время адвокат Писаренко Елена Чернова отметила, что эта мера пресечения нарушает права человека, ведь совокупный срок круглосуточного домашнего ареста не должен превышать шесть месяцев, а для Писаренко это длится почти 11 месяцев. Она попросила заменить круглосуточный домашний арест на ночной. Адвокат Тищенко Евгений Солодко также выступил против круглосуточного домашнего ареста.

"У отца Писаренко есть пенсионное удостоверение, которое свидетельствует о том, что он инвалид третьей группы, он также нуждается в помощи своего сына. Также Писаренко имеет двухлетнюю сестренку, и он проживает с матерью, которая сейчас находится в декретном отпуске, ухаживает за маленьким ребенком. Конечно, семье нужна помощь их сына, для того, чтобы он работал", - сказала Чернова.

Следовательно, Тищенко и Писаренко назначили меры пресечения в виде ночного домашнего ареста - с 21:00 до 06:00. Срок меры пресечения - до 12 июля.

Дело Тищенко об избиении экс-военного

Как сообщал УНИАН, 20 июня 2024 года в Днепре произошел конфликт с участием нардепа Тищенко и бывшего военного. Согласно материалам дела, группа лиц по указанию Тищенко противоправно лишили свободы 33-летнего бывшего военного Дмитрия Мазоха, который находился на улице с маленьким ребенком. Тищенко в соответствии с ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины обвиняется в незаконном лишении свободы потерпевшего.

В соцсетях было распространено видео, на котором люди в одежде цвета хаки и балаклавах задерживают мужчину в штатском. По данным полиции, мужчину в штатском удерживали и нанесли ему телесные повреждения. Кроме того, появилось видео с началом конфликта, на котором присутствовал Тищенко.

В то же время на своей странице в Facebook Тищенко опубликовал видео, в котором говорилось о том, что "во время проведения обысков мошеннических ботоферм на представителей полиции было совершено нападение: нанесены телесные повреждения средней тяжести и разбита боди-камера".

Впоследствии, в частности, 27 января в Днепре состоялось продолжение подготовительного заседания по делу Тищенко. Ему переизбрали меру пресечения и назначили два месяца круглосуточного домашнего ареста.

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