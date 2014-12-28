Жертвами наводнения в Малайзии стали 10 человек, более 200 тыс. эвакуированы

Как сообщает информационное агентство БЕРНАМА, за сутки из штатов Келантан, Тренгану в убежища перемещены около 40 тыс. человек, передает ТАСС.

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"Ситуация в некоторых районах на востоке страны близка к критической, поскольку уровень воды продолжает подниматься", - заявил премьер-министр страны Наджиб Тун Разак, который прибыл в субботу в наиболее пострадавший штат Келантан, где руководит операцией по эвакуации местного населения.

Сильные наводнения, которые продолжаются уже на протяжении более чем 10 дней, привели к отключению электроэнергии в ряде штатов, без света продолжают оставаться около 150 тыс. человек.

Ранее правительство Малайзии объявило, что выделяет дополнительно 500 млн рингит (около $143 млн) пострадавшим от наводнений. Кроме того, Китай оказал Малайзии помощь в размере $100 тыс.

Синоптики прогнозируют дальнейшее ухудшение погоды, особенно на востоке страны. Данные наводнения власти уже назвали крупнейшими за последние 10 лет.