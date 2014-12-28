Жертвами наводнения в Малайзии стали 10 человек, более 200 тыс. эвакуированы
Число жертв наводнений, обрушившихся на восток Малайзии, достигло 10 человек, более 200 тыс. эвакуированы.
Как сообщает информационное агентство БЕРНАМА, за сутки из штатов Келантан, Тренгану в убежища перемещены около 40 тыс. человек, передает ТАСС.
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"Ситуация в некоторых районах на востоке страны близка к критической, поскольку уровень воды продолжает подниматься", - заявил премьер-министр страны Наджиб Тун Разак, который прибыл в субботу в наиболее пострадавший штат Келантан, где руководит операцией по эвакуации местного населения.
Сильные наводнения, которые продолжаются уже на протяжении более чем 10 дней, привели к отключению электроэнергии в ряде штатов, без света продолжают оставаться около 150 тыс. человек.
Ранее правительство Малайзии объявило, что выделяет дополнительно 500 млн рингит (около $143 млн) пострадавшим от наводнений. Кроме того, Китай оказал Малайзии помощь в размере $100 тыс.
Синоптики прогнозируют дальнейшее ухудшение погоды, особенно на востоке страны. Данные наводнения власти уже назвали крупнейшими за последние 10 лет.