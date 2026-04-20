В нацпарке в Одесской области появилось потомство у птиц, способных прожить четверть века

Защищая гнездо, серые гуси могут вести себя крайне агрессивно и даже способны нанести человеку серьезные травмы.

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" в Одесской области появились первые птенцы 2026 года – это малыши серых гусей, являющихся редкими для этой местности. Об этом рассказал доктор биологических наук, начальник научно-исследовательского отдела нацпарка Иван Русев.

По его словам, в последние годы серые гуси стали довольно редкими представителями фауны Причерноморья. В частности, в "Тузловских лиманах" гнездится лишь несколько пар таких птиц, и на днях сотрудники нацпарка выявили одну такую семью на Джантшейском лимане.

"Это действительно редкое событие", – отмечает исследователь.

Он рассказывает, что, как и лебеди, гуси – моногамные птицы. Они выбирают пару раз и на всю жизнь, обычно в возрасте трех лет. Если партнер гибнет, "траур" у уцелевшей птицы может длиться несколько лет.

В защите своего гнезда гусь бывает неистов – он способен отгонять любого врага и даже серьезно травмировать человека, рассказал Русев.

Специалист говорит, что мать-гусыня – чрезвычайно заботливая. Каждый раз, покидая гнездо, она тщательно маскирует его травой. Чтобы жилище было теплым, она выщипывает собственный пух и использует его в качестве строительного материала.

"Удивительный факт: маленькие гусята становятся самостоятельными путешественниками уже через сутки после рождения – они уверенно плавают и следуют за взрослыми", – добавляет ученый.

Также исследователь привел другие интересные факты о серых гусях. В частности, эти птицы – долгожители. В природе они могут жить до 25 лет. Известен случай, когда серая гусыня дожила до 33 лет в Одесской области – в селе Маяки на Днестре.

"Перья птиц смазаны природным жиром, поэтому вода с них просто стекает. Именно отсюда пошло известное выражение: "Как с гуся вода". Во время линьки, которая длится около месяца, гуси полностью теряют способность летать и становятся очень осторожными", – добавил ученый.

