В Одессе найден застреленным депутат городского совета: что известно

В полиции предполагают, что это могло быть самоубийство.

В Одессе найден застреленным депутат Одесского городского совета Александр Иваницкий. Как сообщили в региональном управлении Нацполиции, сейчас одесские полицейские устанавливают обстоятельства смерти депутата.

Инцидент произошел сегодня утром в Приморском районе. Тело мужчины обнаружено в автомобиле на одной из улиц города.

"Предварительно установлено, что он мог совершить самоубийство с применением огнестрельного оружия", – отметили в полиции.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о правовой квалификации и внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Как уточнил УНИАН источник в правоохранительных органах, речь идет о депутате Одесского горсовета от фракции "Доверяй делам" (политическая сила экс-мэра города Геннадия Труханова) Александре Иваницком, 1975 года рождения. В соцсетях пишут, что мужчина найден застреленным в своей машине в Кристальном переулке.

Известно, что Иваницкий был депутатом с 2010 года, возглавлял постоянную комиссию по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Криминальные новости Украины

