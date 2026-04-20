В Сумской области российские дроны атаковали гражданские авто: есть раненые

Утром враг ударил по двум автомобилям. Четыре человека получили ранения.

Сегодня утром в двух общинах Сумской области российские беспилотники атаковали гражданские автомобили, известно о четырех пострадавших. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

По его информации, на выезде из Путивльской общины вражеский беспилотник попал в гражданский автомобиль.

"Пострадали три женщины. Их доставили в медицинское учреждение, оказывается необходимая помощь", – заявил чиновник.

Кроме того, он отметил, что враг атаковал еще один автомобиль в Николаевской сельской общине, в результате чего пострадал мужчина. Ему оказывают медицинскую помощь.

Другие вражеские атаки на гражданский транспорт

7 апреля россияне прицельно атаковали FPV-дроном маршрутку в центре Никополя в Днепропетровской области. Удар произошел в час пик, когда люди ехали на работу. Автобус как раз подъезжал к остановке – люди были и в салоне, и на остановке. В результате удара три человека погибли, еще 16 получили ранения.

3 апреля российские оккупанты с дрона сбросили взрывчатку на маршрутку в Херсоне. Пострадали семь человек.

