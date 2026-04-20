РФ увеличила количество механизированных штурмов на фронте: в ISW объяснили цели оккупантов

Три из четырех атак даже не вышли за пределы нынешней линии соприкосновения.

В течение последних двух дней войска РФ провели четыре механизированные и моторизованные атаки, однако они вряд ли могут усилить наступление России. Об этом пишут аналитики из Института изучения войны.

Отмечается, что РФ провела два механизированных штурма численностью в взвод недалеко от Часового Яра. И еще по одной подобной атаке в районах Гуляйполя и на Курщине. Однако, несмотря на наращивание механизированной составляющей, ISW отмечает, что три из четырех таких штурмов даже не вышли за пределы линии соприкосновения.

Аналитики отмечают, что целью этих атак РФ скорее была разведка. Однако они не исключают, что РФ может иметь намерение провести механизированные и моторизованные атаки по всему театру военных действий, чтобы зафиксировать украинские силы в районах, которые в настоящее время не являются приоритетными для России. Впрочем, для того, чтобы это привело к закреплению, Кремлю придется задействовать больше сил и материальных ресурсов в течение длительного периода.

"Российские войска проводят эти атаки, поскольку украинские войска сумели сдержать российское продвижение в нескольких районах линии фронта, в частности в направлении Славянска, что является приоритетным для России, а также в направлении Волчанска в Харьковской области, к северо-западу от Покровска в Донецкой области и к западу от Гуляйполя в направлении Орехова, Запорожская область, и обход Орехова вдоль западного берега Каховского водохранилища", - отмечают аналитики.

Они добавляют, что РФ планировала поддерживать иллюзию одновременного наступления на нескольких направлениях с целью убедить Украину и Запад в том, что линия обороны украинских защитников находится на грани краха. Однако пока российское наступление оказывается неудачным. И фактически таким образом Россия отвлекает свои ресурсы от основных для нее направлений в Донецкой области.

Ранее аналитики DeepState сообщали, что РФ добивается успехов в приграничных населенных пунктах Сумской области. По их словам, враг продвинулся вблизи сел Проходы и Таратутино Краснопольской поселковой общины Сумского района.

Также аналитики DeepState сообщают и о продвижении РФ в Донецкой области. По их данным, оккупанты продвинулись вблизи села Резниковка в Донецкой области. До этого враг также добился успехов и недалеко от двух населенных пунктов Покровского района Донецкой области - Родинского и Лимана.

