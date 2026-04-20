После поражения Орбана на выборах Израиль остался без защиты в Европе, - Politico

Израильские чиновники признали, что уход Орбана может изменить дипломатический ландшафт в Европе.

Поражение Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии лишает Израиль одного из самых надежных союзников в ЕС, устраняя лидера, который неоднократно использовал свое право вето, чтобы защитить правительство Биньямина Нетаньяху от давления. Об этом пишет Politico.

"Его отставка происходит на фоне усиления критики Израиля по всей Европе, что увеличивает вероятность введения новых санкций ЕС против агрессивных поселенцев на Западном берегу и придает импульс усилиям по ухудшению отношений между ЕС и Израилем", - отмечается в материале.

Такое изменение заметно даже среди тех лидеров, которых ранее считали благосклонными к Израилю. Как заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, он "глубоко обеспокоен развитием событий на палестинских территориях" после сообщений правозащитных организаций о всплеске насилия против палестинцев со стороны поселенцев на Западном берегу.

Также на прошлой неделе Италия приостановила соглашение с Израилем в сфере обороны и технологий после того, как министр иностранных дел Антонио Таяни назвал "неприемлемыми" израильские атаки в Ливане.

"Орбан, который правил страной в течение 16 лет и получил поддержку Нетаньяху во время предвыборной кампании перед своей неудачной попыткой переизбрания, в феврале заблокировал предложение о введении санкций против насильственных поселенцев на Западном берегу, которое поддержали 26 из 27 стран-членов ЕС", - напомнили в Politico.

В то же время, когда Петер Мадьяр, победивший Орбана 12 апреля, вступит в должность премьер-министра, такие санкции, скорее всего, будут введены, сообщили три дипломата и два чиновника ЕС.

Несмотря на заявления политика о том, что он сохранит особые отношения Венгрии с Израилем, он отметил журналистам, что "не может гарантировать, что Венгрия и в дальнейшем будет блокировать решения ЕС в отношении Израиля".

Один из представителей ЕС добавил, что "поворотным моментом" в отношении Брюсселя к Израилю стала серия израильских авиаударов по Ливану в начале апреля, в результате которых погибло более 250 человек.

"Это стоило Израилю нескольких друзей", - отметил он.

В свою очередь, на фоне новой критики израильские чиновники признали, что уход Орбана может изменить дипломатический ландшафт в Европе. Однако Израиль ожидает, что Венгрия останется "другом", как отметил один из чиновников, знакомый с позицией правительства Нетаньяху.

Как сообщили в офисе премьер-министра Израиля, в среду Мадьяр и Нетаньяху провели "теплый, ознакомительный разговор", во время которого договорились, что их министры иностранных дел вскоре встретятся.

Влияние выборов в Венгрии на Россию

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о тщетных "иллюзиях" в отношении Орбана. Он уверен, что ЕС нашел бы способ разблокировать кредит на 90 миллиардов евро для Украины даже в том случае, если бы партия Виктора Орбана выиграла выборы.

"Так или иначе они бы нашли способ, как эти деньги разблокировать, с Орбаном или без Орбана. Послушайте, здесь не нужно лелеять каких-то иллюзий по этому поводу", - заявил Песков.

В то же время The Washington Post писала, что Россия нашла нового союзника в ЕС после поражения Орбана в Венгрии. В частности, сеть аккаунтов в соцсетях начала активную деятельность по продвижению недавно созданной болгарской политической партии Румена Радева, фаворита на пост премьер-министра Болгарии, лояльного Кремлю.

"Россияне очень, очень заинтересованы в том, чтобы хотя бы частично компенсировать потерю Орбана в Венгрии. Более чем вероятно, что россияне надеются, что Болгария поможет заполнить эту пустоту", - рассказал журналистам Илиян Василев, бывший посол Болгарии в России.

Вас также могут заинтересовать новости: