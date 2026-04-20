Запуск ракеты, которая должна прекратить 'монополию' Маска, закончился провалом (видео)

New Glenn – двухступенчатая тяжелая ракета-носитель, разработанная компанией Blue Origin Джеффа Безоса.

Ракета тяжелого класса New Glenn, стартовавшая в воскресенье с космодрома во Флориде, не смогла вывести на заданную орбиту спутник мобильной связи BlueBird Block 2 компании AST SpaceMobile. Об этом разработчик ракеты написал в сети X.

"Мы подтвердили отделение полезной нагрузки. Компания AST SpaceMobile подтвердила, что спутник включился. Но он был выведен на нестандартную орбиту. В настоящее время мы проводим оценку ситуации", – говорится в сообщении.

Несмотря на неудачу, у компании Blue Origin есть повод для оптимистичного взгляда в будущее, ведь компании впервые удалось повторно запустить ранее использовавшуюся ступень ракеты и безопасно посадить ее на плавучую платформу.

Другими словами, Blue Origin удалось сделать то же самое, что уже сделала компания Маска SpaceX.

New Glenn – справка УНИАН

New Glenn – двухступенчатая тяжелая орбитальная ракета-носитель, разработанная американской компанией Blue Origin. Первый запуск ракеты планировался еще в 2021 году, но после нескольких переносов состоялся 16 января 2025 года.

Ракета-носитель может выводить на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку массой до 45 тонн, а на геопереходную орбиту – до 13 тонн. Первая ступень ракеты оснащена семью двигателями BE-4. Вторая ступень использует два двигателя BE-3U.

Борьба за рынок ракетно-космических запусков

Компания Джеффа Безоса может стать главным конкурентом SpaceX, которая за последние годы стала фактическим монополистом на рынке коммерческих космических запусков. В ближайшие годыкомпания Маска планирует закрепить успех благодаря перспективной системе Starship.

Это полностью многоразовая сверхтяжелая ракета-носитель, предназначенная для экономичной доставки грузов и людей на околоземные орбиты, а также для межпланетных полетов на Луну и даже на Марс.

В свою очередь Россия, которая когда-то была в лидерах, полностью проиграла конкурентную борьбу. На сегодняшний день ей нечего предложить рынку, кроме обычных одноразовых носителей, которые постепенно теряют свою актуальность.

