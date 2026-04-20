Дожди, мокрый снег и ветер испортят погоду в Украине, – синоптик

В ближайшие дни в Украине будет холодно и сыро.

На этой неделе в Украине ожидается нестабильная и холодная погода с большим количеством дождей, мокрым снегом и порывистым ветром. Об этом на "Метеопрог" сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

"Вследствие развития циклонической активности, а также под влиянием холодных воздушных масс с севера Европы, погодные условия в Украине прогнозируются влажными и холодными", - объясняет синоптик.

По его данным, пройдут дожди, в некоторых регионах – с мокрым снегом. Температура будет значительно ниже нормы, а ночью будут наблюдаться заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе (за исключением южных регионов страны).

Погода сегодня - прогноз на 20 апреля

В начале недели на западе, местами в центральной части страны и в Одесской области пройдут дожди. Днем термометры покажут +9…+15 °С, в западных областях местами +3…+8 °С.

Погода 21 апреля

Во вторник, по словам синоптика, ожидается влажная и холодная погода в большинстве областей. Пройдут дожди, на севере Левобережья местами значительные осадки. В Карпатском регионе с мокрым снегом. Ветер 5 – 10 м/с. Температура ночью +2…+8 °С, в северных и западных регионах заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе 0…-3 °С. Днем будет +9…+15 °С, в центральных и северо-восточных областях, а также в Карпатах похолодает до +3…+8 °С.

Погода 22 апреля

Ночью на севере Левобережья пройдут дожди с мокрым снегом, днем небольшие дожди также пройдут в западных и центральных регионах. Ветер усилится до 7–12 м/с. Ночью будет 0…+5 °С, в большинстве областей заморозки в воздухе до -3 °С. Днем +8…+13 °С, а на северо-востоке +3…+8 °С.

Уже сегодня похолодание и осадки накроют правобережную часть Украины. Здесь температура упадет до +9°...+11°, и только в Закарпатье будет на несколько градусов теплее. До +9°...+13° температура снизится и в северной части страны. В центре и на востоке ожидается +11°...+14°, а на юге сохранится тепло до +16°.

