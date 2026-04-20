В Германии работник нашел золотые слитки на 40 000 евро во время стрижки газона

Работник муниципалитета в Банневице, Германия, косил траву, и случайно обнаружил на газоне разбросанные золотые слитки. Первоначально он обнаружил восемь небольших запечатанных пакетов. Последующий поиск, проведенный городскими властями, выявил еще два. Как пишет Indiandefencereview, всего было найдено десять золотых слитков, каждый весом около 28 граммов, разбросанных по траве веером.

Общая стоимость найденных золотых слитков составляет приблизительно 40 000 евро, и неизвестно, кто оставил такой ценный тайник. Разброс предметов указывал на то, что они могли быть выброшены из проезжающего мимо автомобиля. Однако в ходе последующего расследования не было обнаружено никаких доказательств, связывающих золото с какой-либо преступной деятельностью. Детективы также пытались установить владельца, используя серийные номера, напечатанные на пластиковой упаковке, но эти ничего не дало.

Согласно немецкому законодательству, у первоначального владельца находки есть шесть месяцев, чтобы заявить о своих правах и подтвердить свои претензии. Для золота из Банневица этот срок был установлен на 17 апреля 2026 года. По мере приближения этой даты мэрия неожиданно стала центром для детективов-любителей и потенциальных претендентов.

По словам мэра, муниципалитет получил от двенадцати до пятнадцати отдельных запросов от лиц, заявляющих о своем праве собственности. Предложенные объяснения варьировались от банальных до самых оригинальных. Так, один человек сказал, что золото выпало у него из кармана, та как он взял слитки с собой на прогулку. Другой человек утверждал, что золото было грузом на дроне, который вышел из строя и разбился в этом районе.

Однако несмотря на множество звонков, никто не предоставил единственное важное доказательство: чек о покупке, соответствующий регистрационным номерам производителя на упаковке.

Мэр заявил, что если золото останется невостребованным, вырученные средства будут направлены местным организациям. Среди вероятных получателей – городская добровольная пожарная команда, два спортивных клуба, две музыкальные школы и ассоциация пожилых людей.

Ранее УНИАН рассказывал, как австрийский сантехник наткнулся на сокровище стоимостью около 2,4 миллиона долларов, когда проводил ремонтные работы в подвале виллы в Вене. Он нашел сундук, вмурованный в бетон, а внутри - золотые монеты общим весом около 30 килограммов.

Вас также могут заинтересовать новости: