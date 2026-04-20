Доллар и евро взлетели в начале недели: курс валют в банках и обменниках сегодня

Продать доллар можно в среднем по курсу 43,75 грн, евро – 51,40 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 20 апреля, вырос на 25 копеек и составляет 44,30 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,75 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 35 копеек и составляет 52,30 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,40 гривни за евро.

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 43,95 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,80 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,90 грн/евро, а курс продажи – 51,60 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на 20 апреля официальный курс доллара к гривне на уровне 43,89 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла сразу на 25 копеек.

По отношению к евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,77 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта потеряла 35 копеек. Этот показатель стал новым историческим максимумом курса евро в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 16 апреля – 51,42 грн/евро).

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что курс доллара в Украине до 26 апреля будет находиться в пределах 43,5–44,25 грн/долл. на межбанковском рынке и 43,5–44,5 грн/долл. на наличном рынке.

