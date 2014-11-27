В США проведены успешные испытания вакцины от лихорадки Эбола

Об этом сообщил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, передает Би-би-си.

Читайте такжеБразилия готовится выпускать собственную вакцину против Эболы

У всех без исключения добровольцев под действием вакцины начали вырабатываться антитела, противодействующие вирусу Эбола. Вакцина была разработана британской фармацевтической компанией GlaxoSmithKline, но опыты на добровольцах решено было проводить в США.

Участники вакцинации не испытали серьезных побочных эффектов, у двоих после введения препарата немного поднялась температура, которая вскоре пришла в норму. Добровольцев разделили на две группы. Одни получили маленькую дозу вакцины, вторые - дозу побольше. Антитела выработались у обоих групп, но более активно у тех, кто получил больше вакцины.

Результаты опытов были сразу же опубликованы в научном медицинском журнале New England Journal of Medicine. Полученные результаты ученые назвали "очень обнадеживающими", но испытания экспериментальной вакцины должны еще пройти 3 этапа. Известно, что второй и третий этап исследования будет проведен в Западной Африке.

В случае, если результаты подтвердятся на всех этапах - в компании GlaxoSmithKline смогут в 2015 году производить 1 млн вакцин ежемесячно.

Напомним, по данным ООН к настоящему времени от лихорадки Эбола умерло больше 5,5 тыс. человек.