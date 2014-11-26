В Красноярском крае пассажиры толкали самолет при -52 градусах

Об этом сообщает паблик Orange.

"Воздушное судно со стоянки буксировали тягачом, - рассказал сотрудник местного аэропорта. – У нас сейчас -52 градуса! Масло в подшипниках замерзло".

"Такая температура крайняя для эксплуатации воздушных судов, холодно очень! Пассажиров высадили, чтобы облегчить воздушное судно. Сначала с людьми попробовали отбуксировать - тяжело. Как высадили, так сразу удалось сдвинуть. Пассажиров было человек 70, к крылу они так – прислонились. Баловались они так. Вообще такие случаи у нас не часто, но -52…".

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Впрочем, на видео видно, что люди все же толкают самолет.

Также в аэропорту сообщили, что самолет успешно взлетел в четыре часа дня и в шесть уже был в Красноярске. Полет прошел благополучно.